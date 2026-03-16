Bungie признала проблему со звуком стрельбы в Marathon и готовит исправления

Студия Bungie прокомментировала изменения в звуковой системе своего шутера Marathon, появившиеся после выхода первого крупного обновления. Разработчики признали, что одно из нововведений оказалось чрезмерным и требует корректировки.

Речь идёт об увеличенной дальности, на которой игроки могут слышать выстрелы противников. После патча стрельба стала слышна значительно дальше, что привело к неожиданным последствиям: игроки чаще вмешиваются в чужие перестрелки, а затем сами становятся целью для других участников. В сочетании с напряжёнными PvE-сражениями это сделало матчи слишком хаотичными.

В Bungie отметили, что усиление звуковой дальности было «перегибом». В будущих обновлениях разработчики собираются уменьшить дистанцию слышимости, сохранив при этом возможность отслеживать действия других игроков, но без чрезмерного эффекта.

Тем временем уже на этой неделе выйдет ещё один апдейт. Он увеличит максимальный размер стопок предметов в хранилище — в частности боеприпасов, ресурсов и гранат. Например, некоторые виды патронов, лечебные предметы и щиты смогут складываться до 30 единиц, что освободит место в инвентаре.

Кроме того, команда работает над долгосрочными техническими улучшениями для пользователей мощных ПК. Впрочем, разработчики уточнили, что эти оптимизации будут внедряться постепенно, а подробности о них появятся позже.

Шутер Marathon доступен на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК. В ближайших обновлениях также ожидается новый эндгейм-контент, включая зону Cryo Archive, которая должна появиться в первом сезоне игры.