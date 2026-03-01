Bungie признала проблемы Marathon и пообещала доработки перед релизом

Студия Bungie отреагировала на волну отзывов после тестирования Server Slam для Marathon. Разработчики опубликовали развернутый комментарий, в котором фактически подтвердили большинство претензий игроков к новому PvPvE-шутеру.

Одной из главных тем обсуждения стал перегруженный интерфейс. Многие участники теста отмечали, что меню и навигация выглядят слишком сложными и плохо подходят для быстрого освоения. В Bungie признали, что система требует доработки, и заявили, что продолжат вносить изменения уже после релиза, ориентируясь на обратную связь сообщества.

Не меньше споров вызвала редкая частота PvP-столкновений. Игроки жаловались, что в некоторых рейдах практически не встречают других пользователей, что нетипично для игр этого жанра. На фоне таких проектов, как Escape from Tarkov и ARC Raiders, где контакты между игроками происходят регулярно, Marathon показался слишком «пустым». В студии сообщили, что анализируют плотность игроков на картах и уже увеличили количество участников на стартовых локациях, чтобы повысить интенсивность сражений.

Также обсуждается система «нагрева», заменяющая привычную выносливость. По словам тестеров, персонажи слишком быстро перегреваются при активном передвижении, что делает геймплей излишне сдержанным. Bungie подтвердила, что рассматривает корректировки механики. Дополнительно разработчики изучают жалобы на нехватку боеприпасов и медикаментов — в текущем состоянии игроки нередко испытывают дефицит ресурсов при столкновениях с ИИ-противниками.

Полноценный релиз Marathon намечен на 5 марта, и времени на серьёзные изменения остаётся немного. Тем не менее Bungie демонстрирует готовность оперативно реагировать на критику. Останется ли этого достаточно, чтобы запуск прошёл без новых волн недовольства, станет ясно уже в ближайшие дни.