Bungie призвала не покупать Marathon ради поддержки студии и заверила, что будущее Destiny от неё не зависит

Руководитель продуктового направления Bungie Джош Дин объяснил, что поклонникам Destiny не нужно покупать Marathon исключительно для того, чтобы финансово поддержать разработчиков. Его комментарий появился после того, как недавнее обращение к сообществу вызвало беспокойство по поводу будущего обеих франшиз.

В большом ответе на вопросы игроков Bungie рассказала о планах по возвращению в Destiny 2 ранее удалённого контента. Однако отдельная часть сообщения оказалась воспринята неоднозначно. Разработчики заявили, что успешное развитие Marathon и превращение игры в устойчивый проект помогут студии определить своё будущее. Некоторые поклонники Destiny решили, что от успеха нового шутера теперь зависит и судьба их любимой серии.

Дин поспешил прояснить ситуацию. По его словам, план развития Destiny никак не зависит от Marathon, а игроки не должны чувствовать ответственность за финансовое положение студии. Он также объяснил, что первоначальная формулировка могла быть неправильно переведена, и признал, что ответственность за возникшую путаницу лежит на нём.

«План развития Destiny ни в коем случае не зависит от Marathon. Играйте в то, что вам нравится, независимо от того, что это. Мы просто надеемся добиться своих целей в обоих направлениях и наладить более крепкие отношения со всем нашим сообществом», — заявил разработчик.

Когда один из игроков признался, что опасается призыва покупать Marathon, даже не запуская её, исключительно ради поддержки Bungie, Дин ответил ещё прямее: «Не покупайте Marathon в качестве пожертвования и не предлагайте ничего подобного». По его словам, задача студии — самой оправдать доверие аудитории. Он призвал приобретать и запускать только те игры, которые действительно интересны пользователям.

Менеджер по коммуникациям Bungie Дилан Гафнер также поддержал эту мысль, назвав ситуацию возможностью сохранить две самостоятельные игры и одно большое сообщество. Таким образом, студия постаралась успокоить как поклонников Destiny, опасающихся за будущее серии, так и игроков Marathon, которые тоже переживали из-за непростого положения проекта.

В ближайшие месяцы Bungie продолжит развивать обе франшизы. Destiny получит несколько обновлений с новым контентом, включая так называемый Destiny Legacy, а также ещё один пока не раскрытый проект. Marathon, в свою очередь, ждут масштабные изменения в рамках обновления Symbiosis, запланированного на декабрь. Разработчики также продолжают экспериментировать с режимами PvE и «Командный бой насмерть», однако подчёркивают, что основой игры по-прежнему останется формат шутера с эвакуацией.