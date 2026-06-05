Bungie продлила бесплатный доступ к Marathon после проблем с серверами

Студия Bungie объявила о продлении акции Open Play Week для шутера Marathon. Вместо 9 июня бесплатный доступ к игре завершится 11 июня, дав игрокам дополнительные два дня на знакомство с проектом.
Разработчики объяснили решение недавними техническими неполадками, из-за которых часть пользователей столкнулась с недоступностью серверов и не смогла провести в игре столько времени, сколько планировала.
В качестве компенсации Bungie также подарит всем участникам акции 50 SILK — одной из внутриигровых валют. Для получения награды достаточно войти в Marathon до окончания Open Play Week. Валюта будет отправлена через внутриигровую почту и останется доступной для получения до 11 июня.
Open Play Week стартовала 2 июня одновременно с запуском второго сезона Marathon и открыла полный доступ к игре на PC, PS5 и Xbox Series X|S. Теперь у игроков есть ещё несколько дней, чтобы оценить шутер перед завершением бесплатного периода.
уверен не довольны они макс чартом с учетом freeшки, всего 40-37к, когда на релизе было 77к, крч не хотят люди играть в аналог апекса, который каждый день делает по 250к
Беги бесплатно.
сделайте уже нормальный ПвЕ
ахахах,уже и ежу понятно что последний шанс для них это сделать ее бесплатной,да и то мне кажется не поможет уже.