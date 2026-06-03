Bungie пытается вернуть интерес к Marathon: второй сезон стартовал с бесплатным доступом и крупными нововведениями

Во время презентации State of Play студия Bungie представила новый геймплейный трейлер второго сезона Marathon и объявила о запуске бесплатной пробной версии Open Play. До 9 июня игроки на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S могут ознакомиться с проектом без покупки, а сама игра получила скидку 30% во всех цифровых магазинах.

Второй сезон приносит с собой сразу несколько заметных изменений. Одним из главных нововведений стала ночная версия локации Palude Funesta, где сниженная видимость и новая система освещения делают каждую вылазку более напряжённой и рискованной. Судя по описанию Bungie, разработчики делают ставку на атмосферу и тактический подход, а не только на скорость перестрелок.

Среди нового контента также появился Sentinel — оборонительный класс, специализирующийся на контроле территории при помощи ловушек, мин и других средств сдерживания противников. Дополняет изменения система Cradle, которая позволяет гибче развивать шасси персонажа и перераспределять улучшения без лишних ограничений.

Кроме того, Bungie ускорила развитие фракций, переработала контракты, расширила архив и добавила режим Sponsored Survival — более доступный вариант PvP-сражений, действие которого разворачивается на карте Night Marsh. Разработчики также подтвердили, что в будущем сезоне появятся дополнительные режимы, включая отдельный PvE-контент.

Для Marathon второй сезон выглядит особенно важным этапом. Бесплатный доступ и масштабные изменения явно направлены на привлечение новой аудитории и удержание существующих игроков. И хотя окончательные выводы делать рано, Bungie демонстрирует готовность активно развивать проект, прислушиваясь к отзывам сообщества и постепенно расширяя его возможности.