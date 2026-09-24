Bungie раскрыла будущее Marathon: новые режимы, PvE и расширенный мир

На этой неделе Bungie обозначила свои цели по восстановлению доверия сообщества, объявила о предстоящем возвращении вырезанного контента в Destiny 2 и анонсировала масштабные изменения в Marathon. Теперь команда Marathon поделилась подробностями об эволюции игры и своем видении.

В своих недавних заявлениях Bungie признала, что результаты запуска Marathon оказались ниже ожидаемых, и это лишь одна из причин грядущих изменений. Но это важная причина, поскольку им необходимо вывести игру на более устойчивый уровень.

Таким образом, они стремятся к росту, но также и к изменениям, чтобы лучше соответствовать полученным отзывам. Некоторые игроки посчитали, что соревновательный, динамичный PvEvP-режим, в котором победитель забирает всё, им не подходит, или же они хотели большего в рамках мира и лора, созданных Bungie.

Одно из грядущих изменений — это выход за рамки простого PvEvP-геймплея с добычей ресурсов. Он по-прежнему будет доступен всем, кто его любит, просто появятся другие способы насладиться Marathon.

Некоторые игроки хотят быстро и без лишнего стресса поиграть после работы. Другие хотят провести всю ночь со своей командой. Третьи хотят протестировать свою сборку, напрямую посоревноваться с другими игроками, пройти сложный путь или следовать за странной подсказкой вглубь руин Тау Цети IV.

Marathon должен поддерживать все эти варианты

Они планируют сделать это, продолжая инвестировать в создание и развитие Tau Ceti IV, и таким образом, чтобы игра больше походила на оригинальные игры серии Marathon. Стоит ожидать больше сюжета, лора и чего-то более глубокого в этом инопланетном, враждебном мире, что позволит улучшить игровой процесс как во время прохождения, так и между ним. Больше инопланетян, больше рисков, больше наград за любопытство. И да, больше столкновений, которые бросят игрокам вызов. Они подтвердили, что также появится совершенно новая зона.

Bungie создают взаимосвязанные PvE, PvP и, да, PvPvE-режимы, добавляя геймплей для разных уровней мастерства и вовлеченности. Будут варианты для одиночных игроков и команд, разработчики будут добавлять более доступные точки входа и способы изучения игры по ходу дела. Опытные игроки также смогут выбирать уровень сложности, чтобы обеспечить испытания для всех.

Даже роботы-раннеры получат некоторые изменения в плане контроля над прогрессом, возможностей и даже некоторых специализированных ролей. В октябре появится новый робот-самурай, Бишоп.

В октябре игроков ждёт обновление Nightfall, призванное улучшить текущий сезонный контент, сбросить прогресс, чтобы всё снова стало на свои места, и предложить ряд ротаций, таких как спонсируемые очереди и возвращение Cryo Archive.

В декабрьском обновлении Symbiosis появятся более доступные способы изучения и игры. Perimeter расширится и получит визуальное обновление, новые точки интереса и другой контент. А ещё появится Королева Клещей, если вы готовы сразиться с самым крупным противником.

Symbiosis также добавит первый специализированный PvE-режим, где вы сможете исследовать, делать открытия, экспериментировать и рисковать, не беспокоясь о том, что другие игроки прервут ваши усилия.

К тому же появится экспериментальный режим Team Deathmatch, предлагающий «более прямой и менее затратный» способ играть, совершенствоваться и участвовать в игре, «не рискуя прохождением всего раунда». Отзывы об этом режиме помогут сформировать соревновательный стиль игры.

В марте, в следующем запланированном крупном обновлении, произойдет большая часть этих изменений. «Март — это тот момент, когда описанный нами опыт начнет функционировать как единое целое, обеспечивая нам более прочную основу для дальнейшего развития после 2027 года».