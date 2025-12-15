Bungie раскрыла цену Marathon, планы на боевые пропуски и ключевые изменения перед релизом

Bungie поделилась новыми подробностями о Marathon, подтвердив релиз в марте 2026 года и рассказав, как проект изменился после неоднозначного анонса и ранних тестов. Разработчики уверяют, что внимательно учли критику сообщества и существенно пересмотрели своё видение игры.

Стоимость Marathon на старте составит $39,99 / €39,99 / £34,99, а региональные цены объявят ближе к выходу. Покупка даст доступ ко всему базовому контенту, а также к бесплатным обновлениям с новыми картами, событиями и оболочками Раннеров.

Отдельный акцент Bungie сделала на боевых пропусках: они не будут иметь срока действия. Игроки смогут возвращаться к старым пропускам в любое время, не опасаясь упустить награды. При этом студия подчёркивает, что в Marathon не будет pay-to-win — выживание не зависит от вложенных денег.

С момента альфы в игре появились важные нововведения, включая голосовой чат по близости и одиночный подбор. Улучшилась визуальная часть: тела врагов теперь остаются на карте и постепенно разлагаются, а окружение активнее рассказывает историю мира.

Bungie также раскрыла детали карт, которые в Marathon называются зонами. Каждая зона отличается погодными условиями и редкими динамическими событиями, участие в которых всегда связано с риском.

В плане снаряжения игроков ждёт глубокая кастомизация: более 400 модификаций оружия, импланты, ядра Раннеров и возможность кардинально менять поведение оружия. Дополняют систему фракции, которые выдают задания, развиваются по собственным веткам и предлагают сезонные награды.