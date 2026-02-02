ЧАТ ИГРЫ
Bungie раскрыла вдохновение для шутера Marathon: клубная эстетика 90-х и прозрачные DualShock

IKarasik IKarasik

Разработчики из Bungie поделились подробностями о том, чем вдохновлялись при создании своего нового шутера Marathon. По словам глобального креативного директора Филипа Ашера, игра черпает атмосферу из конца 90-х годов — времени клубной культуры, ярких цветов и смелого футуризма, который тогда доминировал в рекламе PlayStation.

Ашер отметил, что особое влияние на Marathon оказали культовые рекламные кампании PlayStation того времени, ранние гонки вроде Wipeout и даже прозрачные джойстики DualShock.

«Мы пытались перенести дух той эпохи в современный игровой опыт, смешав визуальные и музыкальные элементы с сегодняшним дизайном и эстетикой», — добавил он.

Согласно Ашеру, студия стремилась передать ощущение хаотичной, яркой и энергичной атмосферы, которая определяла медиа и игры конца 90-х, и одновременно адаптировать её под современные стандарты геймплея и графики.

ModestDL
Bungie раскрыла вдохновение для шутера Marathon:

Concord

14
ant 36436
вдохновение для шутера Marathon: клубная эстетика 90-х и прозрачные DualShock

И где тогда миниюбки, кожанки и сиськи? 99% вдохновения ушло на прозрачный дуалшок?

7
Рикочико

В 90х они в PS1 играли, а не скуфеть начинали.

1
MadPumpkin2

Тем временем реальная клубная эстетика 90х

1
Destroited
вдохновение для шутера Marathon: клубная эстетика

Это что всю катку надо будет непрерывно бухать и танцевать под убогую музыку пока вышибала на улицу не выкинет а потом блевать пол часа ?

Рикочико

прозрачные джойстики DualShock

Даааа... Прозрачные игровые устройства это что-то магическое было в те времена.

ant 36436

И много прозрачных видел в 90-е? Эта мода 00-х

1
Рикочико ant 36436

PS1, Dreamcast.

ant 36436 Рикочико

Dreamcast это 00-е, да и прозрачные гемпады для пс1 тоже в 00-е появились (по крайней мере у нас) прозрачные гембои тоже в 00-х, как и псп