Bungie раскрыла вдохновение для шутера Marathon: клубная эстетика 90-х и прозрачные DualShock

Разработчики из Bungie поделились подробностями о том, чем вдохновлялись при создании своего нового шутера Marathon. По словам глобального креативного директора Филипа Ашера, игра черпает атмосферу из конца 90-х годов — времени клубной культуры, ярких цветов и смелого футуризма, который тогда доминировал в рекламе PlayStation.

Ашер отметил, что особое влияние на Marathon оказали культовые рекламные кампании PlayStation того времени, ранние гонки вроде Wipeout и даже прозрачные джойстики DualShock.

«Мы пытались перенести дух той эпохи в современный игровой опыт, смешав визуальные и музыкальные элементы с сегодняшним дизайном и эстетикой», — добавил он.

Согласно Ашеру, студия стремилась передать ощущение хаотичной, яркой и энергичной атмосферы, которая определяла медиа и игры конца 90-х, и одновременно адаптировать её под современные стандарты геймплея и графики.