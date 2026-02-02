Bungie раскрыла вдохновение для шутера Marathon: клубная эстетика 90-х и прозрачные DualShock

Разработчики из Bungie поделились подробностями о том, чем вдохновлялись при создании своего нового шутера Marathon. По словам глобального креативного директора Филипа Ашера, игра черпает атмосферу из конца 90-х годов — времени клубной культуры, ярких цветов и смелого футуризма, который тогда доминировал в рекламе PlayStation.
Ашер отметил, что особое влияние на Marathon оказали культовые рекламные кампании PlayStation того времени, ранние гонки вроде Wipeout и даже прозрачные джойстики DualShock.
«Мы пытались перенести дух той эпохи в современный игровой опыт, смешав визуальные и музыкальные элементы с сегодняшним дизайном и эстетикой», — добавил он.
Согласно Ашеру, студия стремилась передать ощущение хаотичной, яркой и энергичной атмосферы, которая определяла медиа и игры конца 90-х, и одновременно адаптировать её под современные стандарты геймплея и графики.
Concord
И где тогда миниюбки, кожанки и сиськи? 99% вдохновения ушло на прозрачный дуалшок?
В 90х они в PS1 играли, а не скуфеть начинали.
Тем временем реальная клубная эстетика 90х
Это что всю катку надо будет непрерывно бухать и танцевать под убогую музыку пока вышибала на улицу не выкинет а потом блевать пол часа ?
прозрачные джойстики DualShock
Даааа... Прозрачные игровые устройства это что-то магическое было в те времена.
И много прозрачных видел в 90-е? Эта мода 00-х
PS1, Dreamcast.
Dreamcast это 00-е, да и прозрачные гемпады для пс1 тоже в 00-е появились (по крайней мере у нас) прозрачные гембои тоже в 00-х, как и псп