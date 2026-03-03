Bungie рассматривает введение отдельных лобби для дуэтов в Marathon

Студия Bungie может добавить в Marathon отдельные лобби для игроков, предпочитающих играть вдвоём. Об этом стало известно из итоговой формы обратной связи, опубликованной после проведения server slam-теста.

На данный момент в Marathon доступны три варианта входа в матч: соло (в том числе отдельные соло-лобби), дуо или полная команда из трёх человек. Однако при игре вдвоём пользователи всё равно могут попадать против полноценных трио, что, по мнению части сообщества, создаёт дисбаланс.

Bungie признала, что получила множество запросов на внедрение «dedicated duo lobbies» — отдельных матчей исключительно для команд из двух игроков. В официальном комментарии разработчики отметили, что обратная связь зафиксирована и передана команде, хотя конкретных обещаний пока не дают.

Обсуждение этой темы усилилось на фоне недавнего тестирования. Server slam привлёк десятки тысяч игроков и показал высокий интерес аудитории, однако часть пользователей обратила внимание на быстрое снижение онлайна. По итогам теста Bungie также сообщила, что работает над улучшением интерфейса, темпа PvP-сражений, внутриигровой экономики, системы «нагрева» и механик передвижения.

Введение строгого разделения по размерам команд чаще встречается в battle royale-проектах. В жанре extraction-шутеров, к которому относится Marathon, обычно сохраняется элемент непредсказуемости. Например, в Escape from Tarkov игрок может столкнуться как с одиночкой, так и с полноценным отрядом, не зная заранее состава противников.

Marathon выходит уже в ближайшие дни, и пока неясно, успеют ли разработчики реализовать отдельные дуо-лобби к релизу. Тем не менее сам факт обсуждения этой функции говорит о том, что Bungie активно реагирует на отзывы сообщества перед запуском игры.