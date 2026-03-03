Bungie рассматривает введение отдельных лобби для дуэтов в Marathon

Студия Bungie может добавить в Marathon отдельные лобби для игроков, предпочитающих играть вдвоём. Об этом стало известно из итоговой формы обратной связи, опубликованной после проведения server slam-теста.
На данный момент в Marathon доступны три варианта входа в матч: соло (в том числе отдельные соло-лобби), дуо или полная команда из трёх человек. Однако при игре вдвоём пользователи всё равно могут попадать против полноценных трио, что, по мнению части сообщества, создаёт дисбаланс.
Bungie признала, что получила множество запросов на внедрение «dedicated duo lobbies» — отдельных матчей исключительно для команд из двух игроков. В официальном комментарии разработчики отметили, что обратная связь зафиксирована и передана команде, хотя конкретных обещаний пока не дают.
Обсуждение этой темы усилилось на фоне недавнего тестирования. Server slam привлёк десятки тысяч игроков и показал высокий интерес аудитории, однако часть пользователей обратила внимание на быстрое снижение онлайна. По итогам теста Bungie также сообщила, что работает над улучшением интерфейса, темпа PvP-сражений, внутриигровой экономики, системы «нагрева» и механик передвижения.
Введение строгого разделения по размерам команд чаще встречается в battle royale-проектах. В жанре extraction-шутеров, к которому относится Marathon, обычно сохраняется элемент непредсказуемости. Например, в Escape from Tarkov игрок может столкнуться как с одиночкой, так и с полноценным отрядом, не зная заранее состава противников.
Marathon выходит уже в ближайшие дни, и пока неясно, успеют ли разработчики реализовать отдельные дуо-лобби к релизу. Тем не менее сам факт обсуждения этой функции говорит о том, что Bungie активно реагирует на отзывы сообщества перед запуском игры.
Очень жду эту игру, думаю она станет игрой года.
конечно станет, вслед за вот этими играми года
Забыл про:
Ничего хорошего вы не сделаете со своей игрой она через пару месяцев превратится в бомжей, придётся выключать сервера и писать заявление по собственному желанию, и компания Bungie станет седьмой студией, закрытой.
Компания Сони не понимает, что она делает и куда она движется.Позор конченной компаний Сони + Bungie
Bungie рассматривает введение плана по закрытию серверов через месяц
Да хоть лобби на десятерых. Тут просто убогий визуальный стиль.
Конечно у всех разное предпочтение игр, но это просто полное убожество и за это они ещё хотят мани, мани. Лучше бы в Destiny 2 эта Bungie вернула вырезанный контент и энграммы еженедельные, как вышла в Steam стала полной парашей.
Будет жесткий прикол, если игра будет держать высокий онлайн несколько месяцев. Тогда на энергии от полыхания пятых точек у пгшных экспердов можно будет до Луны долететь.
PG можно не постить эту па**шу? Сервера этого поделия закроются через неделю его выхода. Мне просто даже больно видеть скриншоты этого г*вна, это буквально самый худый визуал за всю историю. Надеюсь сони одумаются и не пустят ее даже в релиз, а банжи желаю закрыться и запретить каждому кто приложил к этому руку не подпускать делать игры вообще. Благодаря этим уб***кам мы не увидим ремейк бладбона от блюпоит или хотя бы ремастера на пк. Плюсом из за этого г**вна пострадают именно рядовые игроки, так как в это в вбухана лямы бабла, а вернуть их как то надо будет, и они просто повысят цена на игры и консоли.
Лобби-добби-ду!