Bungie: у Marathon не будет привязки к PSN на PC и Xbox Series X/S

Студия Bungie, создатели предстоящего мультиплеерного шутера Marathon, сообщили о том, что игра не потребует аккаунта PSN на PC и Xbox Series X/S:

Опасения игроков возникли на фоне того, что студия принадлежит компании Sony, которая ранее уже добавляла привязку к PSN в ряд других своих проектов. При этом издателем Marathon, судя по страницам игры в магазинах, является сама Bungie, а не Sony - возможно именно это в итоге и повлияло на то, что у игры не будет привязки к сервису Sony.

Полноценная презентация Marathon состоится 12 апреля в 20:00 по московскому времени - в ходе нее разработчики поделятся геймплеем и подробностями игры. Согласно странице игры в Steam, Marathon получит полную русскую локализацию, а релиз игры состоится на PC, PS5 и Xbox Series X/S.