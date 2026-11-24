Студия Bungie, создатель серий Halo и Destiny, представила новый кинематографический ролик своего научно-фантастического шутера Marathon. Видео под названием Bishop Shell посвящено одному из игровых персонажей и позволяет ещё раз взглянуть на мрачную атмосферу проекта.

Действие Marathon разворачивается на заброшенной колонии Тау Кита IV, где игрокам предстоит исследовать опасные территории в поисках ценных ресурсов. Однако добыча лута — лишь часть испытания: за ним охотятся другие участники экспедиции, а сам мир полон враждебных сил и непредсказуемых угроз.

Игра сочетает PvP и PvE: отправляться на вылазки можно как в одиночку, так и в составе отряда. Во время исследования локаций придётся не только противостоять противникам под управлением игры, но и следить за действиями других игроков, которые могут стать как временными союзниками, так и смертельно опасными соперниками.

Новый ролик продолжает знакомить аудиторию с персонажами и визуальным стилем Marathon. Шутер доступен на PlayStation 5 и ПК.