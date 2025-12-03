Bungie закрыла спор с Antireal: дизайнер подтвердила урегулирование конфликта вокруг Marathon

История с несанкционированным использованием работ графического дизайнера Antireal в альфе Marathon наконец подошла к финалу. Весной 2025 года она обнаружила, что в тестовой версии шутера Bungie использует элементы с двух её постеров, опубликованных значительно раньше. Студия оперативно признала проблему, пообещав разобраться, заменить спорные декали и связаться с автором для обсуждения дальнейших шагов.

Арт-директор проекта Джозеф Кросс публично извинился за ситуацию во время стрима, подчеркнув, что нарушение было допущено непреднамеренно. Однако после первых заявлений наступило продолжительное молчание — никаких новых комментариев не поступало ни от Bungie, ни от самой художницы.

Теперь Antireal официально подтвердила, что конфликт был урегулирован «к её удовлетворению». Формулировка намекает на то, что стороны достигли взаимопонимания, вероятно, в рамках закрытого юридического соглашения — детали, как обычно в таких случаях, раскрывать уже не будут.

Тем временем Bungie продолжает работу над Marathon. Студия собирает отзывы игроков и готовится к закрытому NDA-тестированию в Северной Америке, которое стартует в середине декабря. Полноценный релиз шутера запланирован на 2026 год, а обновлённую дату выхода разработчики обещают объявить в ближайшее время.