Бывшие сотрудники Bungie открыто высказались о серьезных внутренних проблемах студии из-за поведения руководства

Несколько бывших сотрудников Bungie открыто высказались о серьезных внутренних проблемах студии, обвинив руководство в жадности и утрате связи с игровым сообществом после поглощения компанией Sony. Эти обвинения прозвучали в видео популярного блогера Дестина Легари, который взял интервью у экс-разработчиков таких знаковых проектов, как Destiny и Halo.

По их словам, все происходящее связано с жадностью и отсутствием эмпатии к игрокам. Руководство студии, по мнению бывших сотрудников, оторвалось от реальности и сфокусировалось на корпоративных интересах, что сказалось на атмосфере и культуре внутри Bungie. Ключевым изменением стала смена внутреннего языка: если раньше говорили о «студии», «игре» и «игроках», то теперь превалируют термины «компания», «продукт» и «клиенты». Это, по их мнению, отражает смещение приоритетов с создания качественного контента в пользу максимизации прибыли.

Критика последовала на фоне очередного скандала: Bungie вновь оказалась втянутой в использование чужих арт-материалов без разрешения авторов — уже в четвертый раз за последние годы. Кроме того, бывшие сотрудники упомянули проблемы с отделом кадров, который якобы скрывал случаи домогательств, ставя личные интересы выше справедливости.

Дестин Легари отметил, что конкретные имена руководителей не назывались, однако ответственность лежит на генеральном директоре Пите Парсонсе. Сегодня Bungie, создавшая две крупнейшие шутерные франшизы — Halo и Destiny, — переживает кризис доверия и репутации.

Разработчики выразили сожаление, что студия утратила свою первоначальную миссию — создание игр, которые приносят радость игрокам. По их мнению, нынешнее руководство потеряло ту страсть и приверженность качеству, которые сделали Bungie успешной.