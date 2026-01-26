Бывший арт-директор Marathon заявил, что гордится своей работой над игрой, несмотря на критику

Бывший арт-директор Marathon Джозеф Кросс впервые подробно прокомментировал свою работу над игрой после ухода из Bungie — и, несмотря на критику и неопределённое будущее проекта, оценивает свой вклад исключительно позитивно.

Marathon готовится к релизу в марте после непростого 2025 года, отмеченного переносами, скепсисом аудитории и рядом спорных решений студии. На этом фоне особенно заметным событием стал уход Кросса, который проработал в Bungie более десяти лет и покинул проект всего за несколько месяцев до запуска.

В интервью разработчик подчеркнул, что доволен тем, за что отвечал лично. По его словам, он не может влиять на геймдизайн или общее направление игры, но визуальную часть считает удавшейся. Кросс отметил, что именно за художественное видение Marathon ему не стыдно, и никакая критика в сети не способна этого изменить — вне зависимости от того, нравится ли игрокам стиль, или же негатив связан с другими решениями Bungie.

Отдельно он признался, что его расстраивают споры вокруг визуального направления Marathon. Экстракшн-шутеры традиционно ассоциируются с реализмом, и яркий, стилизованный подход Bungie вызывает вопросы у части аудитории. Тем не менее Кросс считает, что команда сделала «что-то действительно интересное», и верит, что со временем это найдёт отклик у игроков.

Marathon позиционируется как крупная ставка Bungie на жанр экстракшн-шутеров — с PvE- и PvP-угрозами, заданиями, лутом и необходимостью успешно эвакуироваться с карты. Проект выйдет 5 марта на PC, PlayStation и Xbox, и пока остаётся неясно, станет ли он новым ориентиром для жанра или лишь рискованным экспериментом студии.