Бывший профессиональный игрок считает Marathon хорошей игрой, но слишком сложной для многих игроков

Бывший профессиональный игрок в шутеры и популярный стример Майкл «Shroud» Гжесик поделился мнением о новом шутере Marathon от студии Bungie. По его словам, игра обладает качественным геймплеем, однако её высокая сложность может отпугнуть значительную часть аудитории.

Во время обсуждения на подкасте Dropped Frames стример отметил, что проект получился интересным, но на старте он требует от игроков слишком много усилий. По мнению Shroud, Marathon — очень требовательная игра, в которой ошибки могут стоить дорого. Например, после смерти персонажа игрок может потерять весь собранный инвентарь, что делает каждую неудачу особенно болезненной.

Он также считает, что такая высокая планка входа может стать проблемой для роста аудитории, поскольку первые впечатления играют важную роль. Если новичкам будет слишком сложно освоиться, часть из них может отказаться от игры уже на раннем этапе.

При этом Shroud уверен, что со временем отношение к проекту может измениться. По его мнению, по мере появления нового контента и улучшения системы обучения больше игроков смогут понять, насколько интересным получился игровой процесс.

Стример добавил, что игре не помешала бы более удобная система обучения и введения новичков в основные механики. Это помогло бы новым игрокам быстрее разобраться в особенностях геймплея и снизить порог входа.

На данный момент Marathon вызывает противоречивую реакцию в сообществе. Одни игроки активно критикуют проект, указывая на сравнительно небольшой онлайн, тогда как другие хвалят его за динамичный игровой процесс и характерную для Bungie систему стрельбы.