Бывший руководитель Xbox Эд Фрайз признался, что ему было "странно" видеть логотип PlayStation при запуске Marathon

Бывший топ-менеджер Xbox Эд Фрайз рассказал, что испытал необычные ощущения, когда запускал шутер Marathon от студии Bungie и увидел на экране заставку PlayStation. По его словам, такая ситуация кажется непривычной, учитывая историю разработчиков.

Фрайз работал в Microsoft во время запуска первой Xbox и участвовал в сделке по приобретению Bungie в 2000 году. Тогда студия стала ключевым партнёром компании и выпустила серию Halo, которая на долгие годы стала одной из главных франшиз платформы.

В одном из недавних интервью он отметил, что не ожидал такого развития событий. По его словам, если бы ему около 25 лет назад сказали, что Bungie однажды станет частью Sony, он бы в это просто не поверил.

Позже Bungie покинула Microsoft и продолжила работать независимо. В 2022 году студию приобрела Sony, однако её проекты по-прежнему выходят на нескольких платформах.