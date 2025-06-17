Даже хуже, чем Concord? Экстракшен-шутер Marathon от Bungie внезапно перенесли на неопределённый срок

На первый взгляд амбициозный шутер Marathon от ветеранов индустрии Bungie с начала этого года начал стремительно тонуть в негативе. Сначала геймеры раскритиковали проект за посредственный геймдизайн, затем игра оказалась в центре скандала с нарушением авторских прав — студию обвинили в копировании работ художницы под ником Antireal. Не добавила уверенности и внезапная смена креативного директора, произошедшая буквально за несколько месяцев до релиза. И вот теперь стало известно, что выход, запланированный на сентябрь, отменён. Новая дата релиза остаётся неизвестной, а проект рискует повторить судьбу провального Concord или даже превзойти её в печальных результатах.

Почти наверняка основным фактором для переноса стали крайне прохладные отзывы игроков, успевших опробовать шутер на закрытых тестах. Множество участников высказывали недовольство скучным геймплеем и общим качеством проекта. Дополнительно ситуацию осложнил скандал с плагиатом: разработчикам, вероятно, придётся переработать множество элементов визуального дизайна. Всё это затягивает процесс и вынуждает Bungie экспериментировать с ключевыми механиками и менять структуру игры.

В каждом комментарии и в разговоре в реальном времени в социальных сетях и Discord ваш голос был сильным и ясным. Мы приняли это близко к сердцу, и мы знаем, что нам нужно больше времени, чтобы превратить Marathon в игру, которая действительно отражает вашу страсть. После долгих обсуждений в нашей команде разработчиков мы приняли решение отложить релиз 23 сентября.

— идется в официальном обращении Bungie.

Некоторые из направлений, которые определили для себя разработчики:

Повышение уровня игры на выживание

Более сложные и увлекательные встречи с ИИ



Более плодотворные забеги с новыми видами добычи и динамичными событиями



Сделать бой более напряженным и стратегическим

Удвоение ставки на Вселенную марафона

Повышенная визуальная точность



Больше повествовательных и экологических историй, с которыми можно познакомиться и взаимодействовать



Более мрачный тон, передающий темы оригинальной трилогии.

Добавление большего количества социальных впечатлений

Лучший игровой опыт для соло/дуэтов



Чат Prox, чтобы социальные истории могли ожить

По заявлению студии, в ближайшие месяцы Marathon будет проходить доработку в рамках закрытых тестов. В числе приоритетов — улучшение боевой системы, повышение сложности и насыщенности геймплея, усиление атмосферы и переработка социальных функций. Однако точные сроки выхода игры остаются туманными. О дальнейшей судьбе игры обещают рассказать этой осенью.