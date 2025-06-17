Даже хуже, чем Concord? Экстракшен-шутер Marathon от Bungie внезапно перенесли на неопределённый срок

На первый взгляд амбициозный шутер Marathon от ветеранов индустрии Bungie с начала этого года начал стремительно тонуть в негативе. Сначала геймеры раскритиковали проект за посредственный геймдизайн, затем игра оказалась в центре скандала с нарушением авторских прав — студию обвинили в копировании работ художницы под ником Antireal. Не добавила уверенности и внезапная смена креативного директора, произошедшая буквально за несколько месяцев до релиза. И вот теперь стало известно, что выход, запланированный на сентябрь, отменён. Новая дата релиза остаётся неизвестной, а проект рискует повторить судьбу провального Concord или даже превзойти её в печальных результатах.
Почти наверняка основным фактором для переноса стали крайне прохладные отзывы игроков, успевших опробовать шутер на закрытых тестах. Множество участников высказывали недовольство скучным геймплеем и общим качеством проекта. Дополнительно ситуацию осложнил скандал с плагиатом: разработчикам, вероятно, придётся переработать множество элементов визуального дизайна. Всё это затягивает процесс и вынуждает Bungie экспериментировать с ключевыми механиками и менять структуру игры.
В каждом комментарии и в разговоре в реальном времени в социальных сетях и Discord ваш голос был сильным и ясным. Мы приняли это близко к сердцу, и мы знаем, что нам нужно больше времени, чтобы превратить Marathon в игру, которая действительно отражает вашу страсть. После долгих обсуждений в нашей команде разработчиков мы приняли решение отложить релиз 23 сентября.
— идется в официальном обращении Bungie.
Некоторые из направлений, которые определили для себя разработчики:
- Повышение уровня игры на выживание
- Более сложные и увлекательные встречи с ИИ
- Более плодотворные забеги с новыми видами добычи и динамичными событиями
- Сделать бой более напряженным и стратегическим
- Удвоение ставки на Вселенную марафона
- Повышенная визуальная точность
- Больше повествовательных и экологических историй, с которыми можно познакомиться и взаимодействовать
- Более мрачный тон, передающий темы оригинальной трилогии.
- Добавление большего количества социальных впечатлений
- Лучший игровой опыт для соло/дуэтов
- Чат Prox, чтобы социальные истории могли ожить
По заявлению студии, в ближайшие месяцы Marathon будет проходить доработку в рамках закрытых тестов. В числе приоритетов — улучшение боевой системы, повышение сложности и насыщенности геймплея, усиление атмосферы и переработка социальных функций. Однако точные сроки выхода игры остаются туманными. О дальнейшей судьбе игры обещают рассказать этой осенью.
Как по мне, то все игры от бандажи дерьмище лютое. Да и Сони "умники". Редит эт даун мы продадим не дав доделать ордер 1886, бэндов поувольняем, а вот бандажи купим за 2 или 3 лярда (не помню).
Марафон очень похож на рекламу Ягуар это провалл
Sony проще и менее затратно выпустить этот шедевр, закрыть его, распустить этих легендарных ветеранов Bungie и двигаться дальше.
закопайте его поглубже и никогда не доставайте
Разрабы не солгали,судьбу Конкорда эта куча гиппопотамьего калла точно не повторит😁 // Анатолий Егерь
У меня нет слов одни эмоции.. 😆😂🤣
Ахахаха, а я говорил! Говорил что не выйдет!
Будут в арена шутер переделывать чтобы хоть кто то играл в это
пппха-ха-ха-ха
Никогда не было и вот опять.))))))