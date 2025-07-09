Discord-сервер Bungie Leaks закрыли за нарушение авторских прав на фоне утечек с альфы Marathon

Bungie Leaks — крупное сообщество фанатов Destiny и Marathon, в котором собирают утечки и датамайн по играм Bungie. Discord-сервер насчитывал больше 30 тысяч человек.

С началом закрытой альфы Marathon в конце июня в сообществе появились скриншоты и подробности того, что в Bungie серьёзно взялись за доработку шутера. Хотя участники тестирования подписали NDA и делиться информацией было нельзя.

Теперь владельцы сообщества рассказали, что Discord-сервер Bungie Leaks закрыли за нарушение авторских прав. Они отметили, что решение было принято сразу — их даже не попросили удалить материалы под вопросом.

В сообществе удивились, что Bungie подала жалобу на сообщество только сейчас, хотя сервер существовал годами и распространял информацию, которая нередко нарушала NDA.