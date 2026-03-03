ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Marathon 05.03.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
4 143 оценки

Дизайнер Marathon пообещал не менять "хаос шрифтов" в интерфейсе, несмотря на критику игроков

IKarasik IKarasik

После серверного теста нового шутера Marathon пользователи активно обсуждают не только геймплей, но и спорный интерфейс. Одним из главных поводов для дискуссий стала перегруженная UI-система с большим количеством шрифтов и визуальных элементов.

UI-дизайнер Bungie Эллиот Грей отреагировал на волну комментариев в соцсетях и дал понять: радикального упрощения ждать не стоит.

По его словам, команда действительно собирается дорабатывать интерфейс — в частности, улучшить управление инвентарём, навигацию и читаемость информации в бою. Однако визуальная идентичность проекта останется нетронутой.

«Не думайте ни на секунду, что мы уберём “соус” из интерфейса», — подчеркнул дизайнер, добавив ироничный хэштег #Fontsloptakeover.

Термин «fontslop» (условно — «шрифтовой хаос») появился после того, как некоторые игроки назвали Marathon «первой игрой в жанре fontslop» из-за обилия различных гарнитур и плотности текста на экране. Грей даже шутливо добавил в описание профиля звание «fontslop merchant».

Поводом для обсуждения стал альтернативный макет интерфейса, опубликованный одним из пользователей: он предлагал минималистичное решение с простыми сетками и базовым текстом. Такой вариант выглядел более аккуратным, но, по мнению разработчиков, терял фирменный стиль игры.

Критика UI усилилась на фоне конкуренции с другими крупными шутерами, однако в Bungie считают, что именно яркая, слегка ретрофутуристичная подача помогает Marathon выделяться на рынке. Разработчики признают, что интерфейс может быть перегружен, особенно для новичков, но предпочитают точечные правки вместо полного редизайна.

9
18
Комментарии:  18
Ваш комментарий
Sova Aleykum

Почему то любители соевой повестки любят добавлять в свои игры блевотную цветастую палитру из всех возможных цветов этого мира. Это болезнь какая то или методичка?

9
Gords

В данном случае это кислотный стиль, который существует ещё где-то с 80х-90х прошлого века. Маловероятно, что сейчас такой стиль принесёт хоть какой-то успех, но тут уж время покажет.

4
Рикочико

Почему антиповесточники любят заниматься охотой на ведьм, называя все подряд повесткой?!

2
Neko-Aheron Рикочико

В игре правда блевотный визуал. Глаза просто вытекают от этой мерзкой палитры... Каким нужно быть Константином335, что бы любить такое ?

4
Neko-Aheron

Ты бы лучше работу себе новую искать.. интерфейс в игре это вообще ужас ( как и сама игра )

8
M1notaur

классная игруха, обсирают те, кто видел только в ютубе и не поиграл в бету, или боится пвп 😉

7
Neko-Aheron

Я вот молчал, пока в бету не поиграл. Теперь у моей кошачей жопы психологическая травма после этого дерьма. ( грустное ня )

SGate Neko-Aheron

В таких случаях обычно вылизывают.🤭

Egik81

Почему то вспоминают анекдоты на тему стояния на своём.))

А если серьёзно я думаю, будет, как в этих анекдотах все изменится, как только поступит команда сверху и возникнет такая необходимость, например по финансовым соображениям.

5
Sova Aleykum

Пока сони не переедет обратно в Японию и японцы не станут полностью контролировать игровое подразделение, то ничего не поменяется. Там предыдущий глава на полном серьезе затирал, что игры про рыжую любительницу чебуреков, станут из опорой и будущем на ближайшие годы. Они на Конкорде по скромным оценкам потеряли 200 лямов, а по не скромным более 400, это их ничему не научило.

Gords
Термин «fontslop» (условно — «шрифтовой хаос»)

Не "хаос", а "каша".

4
Azimut zvuk

«Не думайте ни на секунду, что мы уберём “соус” из интерфейса», — подчеркнул дизайнер, добавив ироничный хештег

#ищу работу!

4
MNM 777

я надеюсь , что нормальные игроки им так же ответят на такое отношение со стороны Банджи и пройдут мимо этой помойки цветастой

Рикочико

Нормальный интерфейс. Бедновато по мне выглядит. Лучше бы хаб сделали в котором побегать можно.

3
Wing42
Дизайнер Marathon пообещал не менять "хаос шрифтов" в интерфейсе, несмотря на критику игроков

Не поменял шрифт в данном случае равно поменял работу. До дебилов всё никак не доходит, что люди не хотят играть в их ублюдочные сервисы-однодневки.