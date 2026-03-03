Дизайнер Marathon пообещал не менять "хаос шрифтов" в интерфейсе, несмотря на критику игроков

После серверного теста нового шутера Marathon пользователи активно обсуждают не только геймплей, но и спорный интерфейс. Одним из главных поводов для дискуссий стала перегруженная UI-система с большим количеством шрифтов и визуальных элементов.
UI-дизайнер Bungie Эллиот Грей отреагировал на волну комментариев в соцсетях и дал понять: радикального упрощения ждать не стоит.
По его словам, команда действительно собирается дорабатывать интерфейс — в частности, улучшить управление инвентарём, навигацию и читаемость информации в бою. Однако визуальная идентичность проекта останется нетронутой.
«Не думайте ни на секунду, что мы уберём “соус” из интерфейса», — подчеркнул дизайнер, добавив ироничный хэштег #Fontsloptakeover.
Термин «fontslop» (условно — «шрифтовой хаос») появился после того, как некоторые игроки назвали Marathon «первой игрой в жанре fontslop» из-за обилия различных гарнитур и плотности текста на экране. Грей даже шутливо добавил в описание профиля звание «fontslop merchant».
Поводом для обсуждения стал альтернативный макет интерфейса, опубликованный одним из пользователей: он предлагал минималистичное решение с простыми сетками и базовым текстом. Такой вариант выглядел более аккуратным, но, по мнению разработчиков, терял фирменный стиль игры.
Критика UI усилилась на фоне конкуренции с другими крупными шутерами, однако в Bungie считают, что именно яркая, слегка ретрофутуристичная подача помогает Marathon выделяться на рынке. Разработчики признают, что интерфейс может быть перегружен, особенно для новичков, но предпочитают точечные правки вместо полного редизайна.
В данном случае это кислотный стиль, который существует ещё где-то с 80х-90х прошлого века. Маловероятно, что сейчас такой стиль принесёт хоть какой-то успех, но тут уж время покажет.
классная игруха, обсирают те, кто видел только в ютубе и не поиграл в бету, или боится пвп 😉
