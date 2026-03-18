Для Marathon привлечены создатели Caves of Qud: консультации свелись к генерации "безумных идей"

В 2024 году Caves of Qud признана лучшим рогаликом. В Bluesky Брайаном Баклу и Джейсоном Гринблатом подтверждено консультирование Bungie при препродакшене Marathon. В интервью PC Gamer отмечено отсутствие прямого влияния на геймплей: лишь генерировались концепты (вроде лута «Тикового молока»), а процесс назван ролью «нарративного плейтестера».



Вклад распределен тонко — задавалась тональность мира. Примером служит Destiny (наиграно 2000 часов): глубокий лор, история Банши-44 и отстрел Эликсни задают атмосферу, даже находясь в скрытых текстах. Данный подход успешно перенесен в Marathon: огромный кодекс и загадки карт Тау Кита IV формируют мощную базу, физически ощущаемую с первых секунд высадки.