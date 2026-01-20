Дженнифер Инглиш, Роджер Кларк: Сони так стремится избежать провала Marathon, что укрепила его звездным составом актеров

Bungie официально объявила, что шутер Marathon выйдет 5 марта. До релиза остается менее 45 дней, что ставит точку в непростом пути разработки, сопровождавшемся спорами о заимствованиях и неопределенной задержкой. В преддверии запуска студия также представила новый трейлер, подробности об изданиях игры и, что вызвало наибольший ажиотаж, актерский состав озвучки, который уже сравнивают со звездным ансамблем фильмов "Одиннадцать друзей Оушена".

Список актеров включает десятки известных имен из мира видеоигр, в том числе:

Дженнифер Инглиш (Шэдоухарт из Baldur’s Gate 3)

Нил Ньюбон (Астарион из Baldur’s Gate 3)

Роджер Кларк (Артур Морган из Red Dead Redemption 2)

Бен Старр (Клайв Росфилд из Final Fantasy XVI)

Эрика Линдбек (Джесси Расбери из Final Fantasy VII Remake)

Дэйв Фенной (Ли из The Walking Dead)

Ника Футтерман (Асажж Вентресс из Star Wars)

Отдельного внимания заслуживает участие Дженнифер Инглиш. Как отмечают игровые обозреватели, она в последние годы стала "секретным ингредиентом" для претендентов на звание "Игры года". Три игры за последние несколько лет с ее участием завоевали этот титул. Похоже, Сони так стремится избежать провала Marathon, что решила задействовать "тяжелую артиллерию".