Дженнифер Инглиш, Роджер Кларк: Сони так стремится избежать провала Marathon, что укрепила его звездным составом актеров

Bungie официально объявила, что шутер Marathon выйдет 5 марта. До релиза остается менее 45 дней, что ставит точку в непростом пути разработки, сопровождавшемся спорами о заимствованиях и неопределенной задержкой. В преддверии запуска студия также представила новый трейлер, подробности об изданиях игры и, что вызвало наибольший ажиотаж, актерский состав озвучки, который уже сравнивают со звездным ансамблем фильмов "Одиннадцать друзей Оушена".
Список актеров включает десятки известных имен из мира видеоигр, в том числе:
- Дженнифер Инглиш (Шэдоухарт из Baldur’s Gate 3)
- Нил Ньюбон (Астарион из Baldur’s Gate 3)
- Роджер Кларк (Артур Морган из Red Dead Redemption 2)
- Бен Старр (Клайв Росфилд из Final Fantasy XVI)
- Эрика Линдбек (Джесси Расбери из Final Fantasy VII Remake)
- Дэйв Фенной (Ли из The Walking Dead)
- Ника Футтерман (Асажж Вентресс из Star Wars)
Отдельного внимания заслуживает участие Дженнифер Инглиш. Как отмечают игровые обозреватели, она в последние годы стала "секретным ингредиентом" для претендентов на звание "Игры года". Три игры за последние несколько лет с ее участием завоевали этот титул. Похоже, Сони так стремится избежать провала Marathon, что решила задействовать "тяжелую артиллерию".
дженифер инглиш активистка,которая продвигает радужных.она вообще из игровых проектов не вылазит.балда,экспедиция,тайд анигилейшен,марафон
да какая разница что она там продвигает если в игре это ни как не отражается? она отличная актриса. остальное уже на любителя слухов сплетен и чужой жизни
Активность - это ее взгляды личные, к играм не имеющие отношения. Она не одна такая даже в касте бг3, как актриса она реально хороша и награды получала заслуженно. Другое дело, что если Сони выкатит опять парашу неиграбельную, то там никакие актеры не помогут.
Где звёзды то? Где Всеволод Кузнецов?
Актёры это не всегда залог успеха более того их гонорары бьют рекорды. Раньше это может и работало на раскрутку игры серия cod это эксплуатирует досих но bo7 это не спасло.
ахахаха. может и поможет, но явно не так сильно как им хотелось бы. жаль актёров конечно, репутацию себе подмочат и портфолио попортят
Что бы спасти эту игру надо делать коллабу с порнохабом.
Это когда-то помогало?
Если игра сама по себе будет куском г, то никакой звездный каст ее не спасет. Да, придут поклонники этих озвучек (в том числе), но пиковых продаж они не сделают.
Хоть и нравятся эти актеры озвучки, но этому калафону желаю провала. мощного обсера.
видимо разрабы подумали шо они такие умные если завезут в игру топовых актеров, то игра автоматом станет лучше? лол