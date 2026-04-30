Экс-менеджер Square Enix усомнился в поддержке Marathon со стороны Sony

Бывший руководитель бизнес-направления Square Enix Джейкоб Навок высказался о ситуации вокруг Marathon, предположив, что слабая маркетинговая активность может говорить о недостаточной уверенности Sony в проекте.

По его мнению, у платформодержателя есть все инструменты для продвижения игры — включая заметные позиции в интерфейсе консоли и цифровых витринах. Однако Marathon, как отмечает Навок, не получил той поддержки, которую обычно оказывают крупным релизам.

Он обратил внимание на скромные показатели онлайна в Steam и назвал их слабыми, добавив, что отсутствие агрессивного маркетинга лишь усиливает сомнения в перспективах проекта.

При этом ситуация не выглядит однозначной. Несмотря на критику, у игры есть своя аудитория, а на Xbox, по данным пользователей, проект даже входил в число самых популярных за последний месяц. Однако на платформе PlayStation в это же время в центре внимания находились другие релизы.

Эксперты отмечают, что для игр-сервисов ключевым фактором остаётся поддержка после запуска. Даже при слабом старте проект может добиться успеха при грамотной доработке и инвестициях — подобные примеры уже были в индустрии.