Элайас Туфексис, выступающий режиссёром озвучки Marathon, раскритиковал технологию Text-To-Speech в других играх

Вчера Bungie открыла предзаказы на шутер Marathon и представила список из множества актёров, участвующих в озвучке игры.

Среди них такие известные голоса, как Роджер Кларк, Нил Ньюбон, Бен Старр, Дженнифер Инглиш и Элайас Туфексис. Элайас Туфексис, известный по роли Адама Дженсена в серии Deus Ex, не только озвучивает двух персонажей, но и выступает режиссером всей озвучки проекта.

Он резко раскритиковал технологию синтеза речи, которая используется в других играх, таких как ARC Raiders и The Finals:

Text-To-Speech звучит как мусор и актёры ненавидят технологию. Они согласились на контракт, потому что зарабатывать на жизнь актёрской работой почти невозможно, и любые деньги на счету. Я знаю этих актёров и знаю, что такое TTS, поэтому вы спорите не с тем человеком. Эта технология - дерьмо в каждой игре, где она используется.

Релиз игры состоится 5 марта на PC, PS5 и Xbox Series X/S.