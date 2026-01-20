ЧАТ ИГРЫ
Marathon 05.03.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
Элайас Туфексис, выступающий режиссёром озвучки Marathon, раскритиковал технологию Text-To-Speech в других играх

AceTheKing AceTheKing

Вчера Bungie открыла предзаказы на шутер Marathon и представила список из множества актёров, участвующих в озвучке игры.

Среди них такие известные голоса, как Роджер Кларк, Нил Ньюбон, Бен Старр, Дженнифер Инглиш и Элайас Туфексис. Элайас Туфексис, известный по роли Адама Дженсена в серии Deus Ex, не только озвучивает двух персонажей, но и выступает режиссером всей озвучки проекта.

Он резко раскритиковал технологию синтеза речи, которая используется в других играх, таких как ARC Raiders и The Finals:

Text-To-Speech звучит как мусор и актёры ненавидят технологию. Они согласились на контракт, потому что зарабатывать на жизнь актёрской работой почти невозможно, и любые деньги на счету. Я знаю этих актёров и знаю, что такое TTS, поэтому вы спорите не с тем человеком. Эта технология - дерьмо в каждой игре, где она используется.

Релиз игры состоится 5 марта на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

нитгитлистер

какой агрессивный прогрев на предзаказы. прям не ожидал такой прыти от величавой соньки

ant 36436
Эта технология - дерьмо в каждой игре, где она используется.

Интересно на какую букву технология которая тут рисовала визуал? Понятно что всегда найдутся любители всякого странного... но боже, что вы курили.

нитгитлистер

Т - творчество, нет тут нейронки. чисто дизайнерское видение

ant 36436 нитгитлистер

Про это и говорю. Офис творцов:

нитгитлистер ant 36436

нет. вообще ни разу. под веществами не такое придумывается там обычно сразу видно что наркомания. здесь прослеживается чёткость повторяемость и осмысленность. это всё делается на трезвую. голову. всегда.

barabear

Скоро релиз, посты с подлизыванием растут как на дрожжах, надеюсь игра пойдет по пути Конкорда...

нитгитлистер

не наджейся. слишком много денег вложено

barabear нитгитлистер

Ну так у Конкорда бюджет вроде даже больше был, ну или по крайней мере не меньше, чем у марафона, помогло?...

нитгитлистер barabear

он был проектом шестицветных со всеми вытекающими и позиционировал себя в этом же ключе. в отличии от этой игры

Azimut zvuk

"Эта технология - дерьмо в каждой игре, где она используется."Даже добавить нечего,сам все сказал)