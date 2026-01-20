Элайас Туфексис, выступающий режиссёром озвучки Marathon, раскритиковал технологию Text-To-Speech в других играх

Вчера Bungie открыла предзаказы на шутер Marathon и представила список из множества актёров, участвующих в озвучке игры.
Среди них такие известные голоса, как Роджер Кларк, Нил Ньюбон, Бен Старр, Дженнифер Инглиш и Элайас Туфексис. Элайас Туфексис, известный по роли Адама Дженсена в серии Deus Ex, не только озвучивает двух персонажей, но и выступает режиссером всей озвучки проекта.
Он резко раскритиковал технологию синтеза речи, которая используется в других играх, таких как ARC Raiders и The Finals:
Text-To-Speech звучит как мусор и актёры ненавидят технологию. Они согласились на контракт, потому что зарабатывать на жизнь актёрской работой почти невозможно, и любые деньги на счету. Я знаю этих актёров и знаю, что такое TTS, поэтому вы спорите не с тем человеком. Эта технология - дерьмо в каждой игре, где она используется.
Релиз игры состоится 5 марта на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
какой агрессивный прогрев на предзаказы. прям не ожидал такой прыти от величавой соньки
Интересно на какую букву технология которая тут рисовала визуал? Понятно что всегда найдутся любители всякого странного... но боже, что вы курили.
Т - творчество, нет тут нейронки. чисто дизайнерское видение
Про это и говорю. Офис творцов:
нет. вообще ни разу. под веществами не такое придумывается там обычно сразу видно что наркомания. здесь прослеживается чёткость повторяемость и осмысленность. это всё делается на трезвую. голову. всегда.
Скоро релиз, посты с подлизыванием растут как на дрожжах, надеюсь игра пойдет по пути Конкорда...
не наджейся. слишком много денег вложено
Ну так у Конкорда бюджет вроде даже больше был, ну или по крайней мере не меньше, чем у марафона, помогло?...
он был проектом шестицветных со всеми вытекающими и позиционировал себя в этом же ключе. в отличии от этой игры
"Эта технология - дерьмо в каждой игре, где она используется."Даже добавить нечего,сам все сказал)