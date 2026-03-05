ESRB включило PS4 и Xbox One в перечень платформ для Marathon

Официальный релиз Marathon запланирован на четверг, 5 марта 2026 года, для PS5, Xbox Series и ПК. Проект Bungie в жанре PvPvE-шутера вызывает огромный интерес у целевой аудитории, и не исключено, что разработчики припасли для фанатов еще один «скрытый сюрприз».

Внимание профильных СМИ привлекли данные американской классификационной комиссии ESRB, в которых среди поддерживаемых платформ указаны консоли предыдущего поколения — PS4 и Xbox One. На данный момент невозможно однозначно квалифицировать эти сведения как техническую погрешность классификатора или как подтвержденную утечку данных о кросс-генной доступности продукта.

Официальных разъяснений от Bungie по поводу публикации ESRB на данный момент не поступало. Пока студия воздерживается от комментариев, аудитории остается лишь размышлять, стоит ли за расширением списка платформ некий «сюрприз» от разработчиков или же это простая техническая ошибка.