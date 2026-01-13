"Это провал": авторы Marathon показали геймплей и опять подверглись критике

Студия Bungie поделилась в соцсетях отрывком геймплея экстракшен-шутера Marathon. Его записали в декабре 2025-го — на закрытом тестировании.

Во фрагменте показали конец одного из матчей. Сначала идет перестрелка, после которой раненые игроки успевают эвакуироваться в последний момент.

В комментариях уже традиционно разлад: некоторым геймерам понравилось, как выглядит игра, в то время как большинству нет. Недовольные посчитали шутер «неинтересным и скучным», в очередной раз не забыв предсказать ему судьбу провальной Concord.

От такого визуала мне хочется выколоть себе глаза.

Интерфейс и сама игра выглядят перегруженными. Графика и арт-дизайн ужасны. Это провал.

Выглядит это невероятно посредственно.

До этого авторы показали, как изменилась Marathon, сравнив альфа-версию с текущей. Ролик тоже вызвал волну негатива.

Вокруг Marathon ведутся споры с момента анонса в 2023-м. Не всем геймерам понравился тизер, а после появились сообщения о внутренних проблемах — у игры сменился руководитель разработки, а среди авторов ходили «пессимистичные настроения».

В апреле 2025-го, после показа геймплея, шутер стали критиковать активнее. Сомнения в качестве укрепились на этапе закрытой альфы, а затем случился скандал с плагиатом и произошла смена творческого директора — после разработчики сообщили о переносе релиза, планировавшегося в сентябре.

Marathon выйдет в марте 2026 года. Ее цена составит $39,99 (3,1 тыс. рублей по текущему курсу ЦБ РФ без НДС).