Marathon март 2026 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
4.1 99 оценок

"Это провал": авторы Marathon показали геймплей и опять подверглись критике

Simple Jack Simple Jack

Студия Bungie поделилась в соцсетях отрывком геймплея экстракшен-шутера Marathon. Его записали в декабре 2025-го — на закрытом тестировании.

Во фрагменте показали конец одного из матчей. Сначала идет перестрелка, после которой раненые игроки успевают эвакуироваться в последний момент.

В комментариях уже традиционно разлад: некоторым геймерам понравилось, как выглядит игра, в то время как большинству нет. Недовольные посчитали шутер «неинтересным и скучным», в очередной раз не забыв предсказать ему судьбу провальной Concord.

От такого визуала мне хочется выколоть себе глаза.
Интерфейс и сама игра выглядят перегруженными. Графика и арт-дизайн ужасны. Это провал.
Выглядит это невероятно посредственно.

До этого авторы показали, как изменилась Marathon, сравнив альфа-версию с текущей. Ролик тоже вызвал волну негатива.

Вокруг Marathon ведутся споры с момента анонса в 2023-м. Не всем геймерам понравился тизер, а после появились сообщения о внутренних проблемах — у игры сменился руководитель разработки, а среди авторов ходили «пессимистичные настроения».

В апреле 2025-го, после показа геймплея, шутер стали критиковать активнее. Сомнения в качестве укрепились на этапе закрытой альфы, а затем случился скандал с плагиатом и произошла смена творческого директора — после разработчики сообщили о переносе релиза, планировавшегося в сентябре.

Marathon выйдет в марте 2026 года. Ее цена составит $39,99 (3,1 тыс. рублей по текущему курсу ЦБ РФ без НДС).

ratte88

Это выглядит как соевое инди-дерьмо (т.е. для инди и сошло бы, но не для студии, которая дестини создала). Интерфейс, персонажи. Геймлпейно это вообще Хало.

ant 36436

... зато не такая как все, тут смогли, сумели 🤣

butcher69

Выглядит уже получше первых демонстраций, но все еще сомнительно.

Mengsk

будем посмотреть конечно, но сомнительно. Скорей всего будет очередной конкорд

Святой Джо

Игра скучная и не интересная, зато плохая графика. Короче новый сильный хит для соснульщиков.

prorock

Так это day one пк-релиз. Все для пекабояр

нитгитлистер

ммда. интерфейс дичайший конечно. ни хрена не понятно что происходит где происходит куча линий все мерцаем переливается...

MNM 777
askazanov

Игра от Букмекера что ли? )))))

prorock

А ведь могли отменить его еще пару лет назад и сэкономить на разработке и маркетинге. Да и репутационные потери были бы меньше, чем при грядущем позорном провале

Wing42
Ее цена составит $39,99 (3,1 тыс. рублей по текущему курсу ЦБ РФ без НДС).

Ого, за эту шляпотень с людей ещё и денег просят. Ну и наглость. С таким графоном им только в сегмент гoвномобилок метить, да и то не факт, что там такое примут. В целом, очередной будущий "непонятый игроками" резидент зловонной помойки с мёртвыми экстракшен-шутерами, собственный экстракшен которого будет производиться непосредственно сразу в Корзину.

kotasha

Ну сони конечно дала, купили бывших их хало и дали денег на онлайн помои, походу закроют банжи.

Retro_Gamer

У Sony было в разработке ещё с десяток сервисных проектов.

Просто представьте: талантливых разрабов, которые создавали одиночные блокбастеры, заставляли пачками пилить сервисные доильни.