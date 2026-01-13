"Это провал": авторы Marathon показали геймплей и опять подверглись критике

Студия Bungie поделилась в соцсетях отрывком геймплея экстракшен-шутера Marathon. Его записали в декабре 2025-го — на закрытом тестировании.
Во фрагменте показали конец одного из матчей. Сначала идет перестрелка, после которой раненые игроки успевают эвакуироваться в последний момент.
В комментариях уже традиционно разлад: некоторым геймерам понравилось, как выглядит игра, в то время как большинству нет. Недовольные посчитали шутер «неинтересным и скучным», в очередной раз не забыв предсказать ему судьбу провальной Concord.
От такого визуала мне хочется выколоть себе глаза.
Интерфейс и сама игра выглядят перегруженными. Графика и арт-дизайн ужасны. Это провал.
Выглядит это невероятно посредственно.
До этого авторы показали, как изменилась Marathon, сравнив альфа-версию с текущей. Ролик тоже вызвал волну негатива.
Вокруг Marathon ведутся споры с момента анонса в 2023-м. Не всем геймерам понравился тизер, а после появились сообщения о внутренних проблемах — у игры сменился руководитель разработки, а среди авторов ходили «пессимистичные настроения».
В апреле 2025-го, после показа геймплея, шутер стали критиковать активнее. Сомнения в качестве укрепились на этапе закрытой альфы, а затем случился скандал с плагиатом и произошла смена творческого директора — после разработчики сообщили о переносе релиза, планировавшегося в сентябре.
Marathon выйдет в марте 2026 года. Ее цена составит $39,99 (3,1 тыс. рублей по текущему курсу ЦБ РФ без НДС).
Это выглядит как соевое инди-дерьмо (т.е. для инди и сошло бы, но не для студии, которая дестини создала). Интерфейс, персонажи. Геймлпейно это вообще Хало.
... зато не такая как все, тут смогли, сумели 🤣
Выглядит уже получше первых демонстраций, но все еще сомнительно.
будем посмотреть конечно, но сомнительно. Скорей всего будет очередной конкорд
Игра скучная и не интересная, зато плохая графика. Короче новый сильный хит для соснульщиков.
Так это day one пк-релиз. Все для пекабояр
ммда. интерфейс дичайший конечно. ни хрена не понятно что происходит где происходит куча линий все мерцаем переливается...
Игра от Букмекера что ли? )))))
А ведь могли отменить его еще пару лет назад и сэкономить на разработке и маркетинге. Да и репутационные потери были бы меньше, чем при грядущем позорном провале
Ого, за эту шляпотень с людей ещё и денег просят. Ну и наглость. С таким графоном им только в сегмент гoвномобилок метить, да и то не факт, что там такое примут. В целом, очередной будущий "непонятый игроками" резидент зловонной помойки с мёртвыми экстракшен-шутерами, собственный экстракшен которого будет производиться непосредственно сразу в Корзину.
Ну сони конечно дала, купили бывших их хало и дали денег на онлайн помои, походу закроют банжи.
У Sony было в разработке ещё с десяток сервисных проектов.
Просто представьте: талантливых разрабов, которые создавали одиночные блокбастеры, заставляли пачками пилить сервисные доильни.