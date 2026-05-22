Фанаты Destiny 2 атакуют Marathon в Steam после новостей о завершении поддержки игры

После объявления Bungie о последнем обновлении Destiny 2 многие игроки переключили гнев на недавно вышедший шутер Marathon. Хотя сама игра остаётся доступной и активно играется, новых дополнений больше не будет, а слухи о Destiny 3 пока не подтверждены.

На фоне этих новостей часть фанатов Destiny 2 решила выразить разочарование через массовые отрицательные отзывы Marathon в Steam. Среди комментариев встречаются сообщения вроде «Destiny умерла ради этого» и «D2 не заслуживала такого». Некоторые рецензии оставлены после нескольких минут игры, а пользователи требуют продолжения Destiny 3, обвиняя Marathon в «виновности» за завершение любимой игры.

Несмотря на всплеск негатива, Marathon получает и положительные оценки, многие игроки призывают оставлять честные отзывы, а не использовать рецензии как способ выразить фрустрацию. Похожая ситуация наблюдается и у Destiny 2 — позитивные отзывы постепенно перевешивают негатив.