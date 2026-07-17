Гейм-директор Marathon Джозеф Зиглер покидает Bungie

В Bungie произошли очередные кадровые перестановки. Гейм-директор Marathon Джозеф Зиглер объявил, что покидает студию — его последний рабочий день пришёлся на 17 июля.
Зиглер присоединился к Bungie в декабре 2022 года после 12 лет работы в Riot Games и возглавил разработку Marathon. Теперь он переходит в другую компанию, однако пока не раскрывает, где продолжит карьеру.
«Я отправляюсь навстречу чему-то новому. Совсем скоро расскажу, куда именно и чем буду заниматься», — написал разработчик.
Новым гейм-директором Marathon станет Дел Чейф III, который работает в Bungie уже 15 лет. С апреля 2024 года он занимал должность помощника гейм-директора проекта. Вместе с ним руководить дальнейшей разработкой продолжит креативный директор Джулия Нардин.
По словам Зиглера, Marathon находится в хорошем состоянии, а команда уже готовит новые обновления и продолжит развивать игру.
Уход разработчика произошёл менее чем через месяц после масштабных сокращений в Bungie, затронувших более 300 сотрудников. Тогда же студию покинул её руководитель Джастин Трумэн.
Блин, кто принимал такой арт дизайн, эти роботы, измазанные чернилами, будто на них кончал кальмар...
Я бы чувака с таким резюме даже уборщиком не взял. Он абсолютно профнепригоден
Конкорд 2.0
В состоянии - нужен только тем, кто на это п*** деньги ?
Нагадил и свалил
Так это он утвердил таких персов , видимо нескоро еще расскажет куда именно отправился и чем занимается .