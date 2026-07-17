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Marathon 05.03.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
3.9 252 оценки

Гейм-директор Marathon Джозеф Зиглер покидает Bungie

IKarasik IKarasik

В Bungie произошли очередные кадровые перестановки. Гейм-директор Marathon Джозеф Зиглер объявил, что покидает студию — его последний рабочий день пришёлся на 17 июля.

Зиглер присоединился к Bungie в декабре 2022 года после 12 лет работы в Riot Games и возглавил разработку Marathon. Теперь он переходит в другую компанию, однако пока не раскрывает, где продолжит карьеру.

«Я отправляюсь навстречу чему-то новому. Совсем скоро расскажу, куда именно и чем буду заниматься», — написал разработчик.

Новым гейм-директором Marathon станет Дел Чейф III, который работает в Bungie уже 15 лет. С апреля 2024 года он занимал должность помощника гейм-директора проекта. Вместе с ним руководить дальнейшей разработкой продолжит креативный директор Джулия Нардин.

По словам Зиглера, Marathon находится в хорошем состоянии, а команда уже готовит новые обновления и продолжит развивать игру.

Уход разработчика произошёл менее чем через месяц после масштабных сокращений в Bungie, затронувших более 300 сотрудников. Тогда же студию покинул её руководитель Джастин Трумэн.

Индустрия 59
13
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
era aoi

Блин, кто принимал такой арт дизайн, эти роботы, измазанные чернилами, будто на них кончал кальмар...

7
Morpex333

Я бы чувака с таким резюме даже уборщиком не взял. Он абсолютно профнепригоден

4
InspiringEben

Конкорд 2.0

4
Neko-Acheron
По словам Зиглера, Marathon находится в хорошем состоянии, а команда уже готовит новые обновления и продолжит развивать игру.

В состоянии - нужен только тем, кто на это п*** деньги ?

«Я отправляюсь навстречу чему-то новому. Совсем скоро расскажу, куда именно и чем буду заниматься», — написал разработчик.

Нагадил и свалил

2
MNM 777

Так это он утвердил таких персов , видимо нескоро еще расскажет куда именно отправился и чем занимается .

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