Гейм-директор Marathon Джозеф Зиглер покидает Bungie

В Bungie произошли очередные кадровые перестановки. Гейм-директор Marathon Джозеф Зиглер объявил, что покидает студию — его последний рабочий день пришёлся на 17 июля.

Зиглер присоединился к Bungie в декабре 2022 года после 12 лет работы в Riot Games и возглавил разработку Marathon. Теперь он переходит в другую компанию, однако пока не раскрывает, где продолжит карьеру.

«Я отправляюсь навстречу чему-то новому. Совсем скоро расскажу, куда именно и чем буду заниматься», — написал разработчик.

Новым гейм-директором Marathon станет Дел Чейф III, который работает в Bungie уже 15 лет. С апреля 2024 года он занимал должность помощника гейм-директора проекта. Вместе с ним руководить дальнейшей разработкой продолжит креативный директор Джулия Нардин.

По словам Зиглера, Marathon находится в хорошем состоянии, а команда уже готовит новые обновления и продолжит развивать игру.

Уход разработчика произошёл менее чем через месяц после масштабных сокращений в Bungie, затронувших более 300 сотрудников. Тогда же студию покинул её руководитель Джастин Трумэн.