Глава Bungie покидает компанию на фоне массовых увольнений и провала Marathon

В Bungie продолжается масштабная перестройка: стало известно, что глава студии Джастин Труман покидает свой пост на фоне новой волны сокращений, которая затрагивает, по сообщениям, сотни сотрудников.

Информацию подтвердил журналист Bloomberg Джейсон Шрайер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их данным, уход Трумана происходит параллельно с внутренней реструктуризацией компании и массовыми увольнениями в командах Destiny 2 и Marathon.

Ситуация в студии остаётся напряжённой уже несколько месяцев. Marathon, который должен был стать новым флагманом Bungie, не смог добиться ожидаемого успеха после релиза и быстро потерял аудиторию. Попытки расширить проект новым PvE-контентом также вызвали смешанную реакцию у сообщества.

На этом фоне ранее сообщалось, что Destiny 2 фактически завершает свой жизненный цикл без дальнейших крупных обновлений, что ещё сильнее ударило по студии.