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Marathon 05.03.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
3.9 246 оценок

Глава Bungie покидает компанию на фоне массовых увольнений и провала Marathon

IKarasik IKarasik

В Bungie продолжается масштабная перестройка: стало известно, что глава студии Джастин Труман покидает свой пост на фоне новой волны сокращений, которая затрагивает, по сообщениям, сотни сотрудников.

Bungie объявила о новых увольнениях: студия признала, что Destiny 2 не оправдала ожиданий

Информацию подтвердил журналист Bloomberg Джейсон Шрайер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их данным, уход Трумана происходит параллельно с внутренней реструктуризацией компании и массовыми увольнениями в командах Destiny 2 и Marathon.

Ситуация в студии остаётся напряжённой уже несколько месяцев. Marathon, который должен был стать новым флагманом Bungie, не смог добиться ожидаемого успеха после релиза и быстро потерял аудиторию. Попытки расширить проект новым PvE-контентом также вызвали смешанную реакцию у сообщества.

На этом фоне ранее сообщалось, что Destiny 2 фактически завершает свой жизненный цикл без дальнейших крупных обновлений, что ещё сильнее ударило по студии.

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Комментарии:  6
Ваш комментарий
Lazy Mutton

Где-то тут должны быть эти кадры, которые вещали, что Marathon не провалился в продаже. И что он еще выстрелит.

3
bysaturn

Вот на них абсолютно пофиг.

Retro_Gamer

От них просто требовалось сделать Destiny 3, но решили вы*баться и создать никому не нужный экстракшн про пластмассовых андроидов с вырвиглазной цветовой гаммой.

А Sony совершенно нет дела до того, во что она вбухала миллиарды.

Это не стоило закрытия Bluepoint Games и Japan Studio.