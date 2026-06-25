Глава Bungie покидает компанию на фоне массовых увольнений и провала Marathon

В Bungie продолжается масштабная перестройка: стало известно, что глава студии Джастин Труман покидает свой пост на фоне новой волны сокращений, которая затрагивает, по сообщениям, сотни сотрудников.
Информацию подтвердил журналист Bloomberg Джейсон Шрайер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их данным, уход Трумана происходит параллельно с внутренней реструктуризацией компании и массовыми увольнениями в командах Destiny 2 и Marathon.
Ситуация в студии остаётся напряжённой уже несколько месяцев. Marathon, который должен был стать новым флагманом Bungie, не смог добиться ожидаемого успеха после релиза и быстро потерял аудиторию. Попытки расширить проект новым PvE-контентом также вызвали смешанную реакцию у сообщества.
На этом фоне ранее сообщалось, что Destiny 2 фактически завершает свой жизненный цикл без дальнейших крупных обновлений, что ещё сильнее ударило по студии.
Где-то тут должны быть эти кадры, которые вещали, что Marathon не провалился в продаже. И что он еще выстрелит.
Вот на них абсолютно пофиг.
От них просто требовалось сделать Destiny 3, но решили вы*баться и создать никому не нужный экстракшн про пластмассовых андроидов с вырвиглазной цветовой гаммой.
А Sony совершенно нет дела до того, во что она вбухала миллиарды.
Это не стоило закрытия Bluepoint Games и Japan Studio.