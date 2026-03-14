Глава Embark похвалил Bungie за быстрые изменения в Marathon после критики

Генеральный директор Embark Studios Патрик Сёдерлунд положительно высказался о работе Bungie над шутером Marathon, отметив, что команда смогла быстро отреагировать на критику после ранних тестов игры.

В интервью Сёдерлунд рассказал, что техническое тестирование проекта в прошлом году получило немало негативных отзывов, однако разработчики сумели оперативно внести изменения. По его словам, столь быстрые улучшения после масштабной критики встречаются довольно редко.

Руководитель Embark подчеркнул, что в игре есть ряд решений, которые, по его мнению, сделаны очень удачно. В частности, ему понравилась система прогрессии, связанная с действиями игрока во время матчей.

Также Сёдерлунд отметил различия между Marathon и Arc Raiders. По его мнению, проект Bungie в большей степени ориентирован на PvP-сражения, тогда как PvE-элементы играют в нём меньшую роль.

Несмотря на конкуренцию между играми в жанре extraction-шутеров, глава Embark заявил, что желает Bungie успеха. Он добавил, что команда проделала хорошую работу, учитывая отзывы игроков при подготовке версии игры к релизу.