Глава Marathon сравнил extraction-шутеры с "Властелином колец" и объяснил важность PvP

Руководитель разработки Marathon Джо Зиглер поделился своим взглядом на то, почему в extraction-шутерах так важен баланс между PvE и PvP. По его словам, именно сочетание этих элементов делает жанр по-настоящему захватывающим и непредсказуемым.
Зиглер объясняет, что PvE даёт игроку понятную основу — мир с правилами, врагами и системой, которую можно изучить. Однако именно столкновения с другими игроками добавляют напряжение и заставляют адаптироваться к неожиданным ситуациям, создавая уникальные игровые истории.
Чтобы нагляднее объяснить свою позицию, разработчик привёл необычное сравнение с «Властелином колец». По его мнению, путешествие героев было бы куда менее интересным, если бы они сталкивались только с предсказуемыми угрозами вроде дикой природы, без вмешательства других сил с собственными целями.
Таким образом, Bungie делает ставку именно на смешанный формат PvPvE, считая его ключом к «живым» и запоминающимся ситуациям в игре. На фоне этого подхода Arc Raiders, напротив, больше экспериментирует с PvE-ориентированным геймплеем, что лишь усиливает дискуссию внутри сообщества о будущем жанра.
Разработчики уверены: именно непредсказуемость, создаваемая другими игроками, превращает каждую сессию в уникальное приключение, а не просто очередной забег по знакомым сценариям.
PVP уже давно изжило себя, лет так 20 назад, когда линейка была, все дела, это уже не интересно, средний игрок в ПК сейчас 30+ лет, нафиг ему ваши pvp, нервотрепка, да еще и потеря лута, люди хотят больше казуала, прийти раслабиться, босса попинать, получить награду, получить кайф.
Времена когда у нас только ПК появился и было нам по 5-10 лет, где мы от pvp горели и радовались, прошли уже..сейча не то время, pvp это сразу огромный минус игре, любой, для простого человека, чтоб поиграть.
P.S не относится к киберспортсменам, там как бы оправдано это все.
