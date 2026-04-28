Глава Marathon сравнил extraction-шутеры с "Властелином колец" и объяснил важность PvP

Руководитель разработки Marathon Джо Зиглер поделился своим взглядом на то, почему в extraction-шутерах так важен баланс между PvE и PvP. По его словам, именно сочетание этих элементов делает жанр по-настоящему захватывающим и непредсказуемым.

Зиглер объясняет, что PvE даёт игроку понятную основу — мир с правилами, врагами и системой, которую можно изучить. Однако именно столкновения с другими игроками добавляют напряжение и заставляют адаптироваться к неожиданным ситуациям, создавая уникальные игровые истории.

Чтобы нагляднее объяснить свою позицию, разработчик привёл необычное сравнение с «Властелином колец». По его мнению, путешествие героев было бы куда менее интересным, если бы они сталкивались только с предсказуемыми угрозами вроде дикой природы, без вмешательства других сил с собственными целями.

Таким образом, Bungie делает ставку именно на смешанный формат PvPvE, считая его ключом к «живым» и запоминающимся ситуациям в игре. На фоне этого подхода Arc Raiders, напротив, больше экспериментирует с PvE-ориентированным геймплеем, что лишь усиливает дискуссию внутри сообщества о будущем жанра.

Разработчики уверены: именно непредсказуемость, создаваемая другими игроками, превращает каждую сессию в уникальное приключение, а не просто очередной забег по знакомым сценариям.