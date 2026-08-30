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Marathon 05.03.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
4 261 оценка

Глава Pocketpair заступился за Marathon - по его словам, игру незаслуженно критикуют из-за онлайна в Steam

IKarasik IKarasik

Глава издательского направления Pocketpair и представитель Palworld Джон Бакли считает, что игроки слишком часто используют показатели Steam для оценки популярности и состояния игр.

По его словам, особенно заметно это было после падения онлайна Palworld с пиковых 2,1 млн одновременных игроков примерно до 500 тысяч. Тогда многие начали говорить о крупнейшем падении аудитории в истории, хотя полмиллиона игроков одновременно остаётся огромным показателем.

Бакли отметил, что Steam показывает только часть аудитории мультиплатформенных игр, а на количество одновременных игроков влияют время суток, обновления, продажи, проблемы с серверами и другие факторы. Поэтому снижение CCU само по себе ещё не говорит о том, что игра теряет аудиторию.

Он также считает, что правильнее было бы публиковать DAU — количество уникальных игроков за сутки. По его словам, игра с 1000 одновременных пользователей вполне может иметь 20 тысяч уникальных игроков за день.

Отдельно Бакли упомянул Marathon, который сейчас активно критикуют из-за показателей Steam. Он считает, что проект «тащат через грязь» из-за этих цифр, хотя они не дают полной картины происходящего.

При этом представитель Pocketpair ожидает, что вскоре похожая ситуация может возникнуть и вокруг Palworld. По его словам, когда онлайн игры опустится ниже очередной круглой отметки, пользователи наверняка снова начнут говорить о её «смерти», хотя один показатель Steam не способен объективно оценить состояние проекта.

Индустрия 61
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Комментарии:  11
Ваш комментарий
smallhell

ок, понято принято, 20000 игроков в день - это отличный показатель для проекта за несколько сотен миллионов долларов.

11
Feel so Good

Так Стим это единственная платформа, где непрекрытый онлайн можно посмотреть, если бы на других платформах можно было это делать и оставлять отзывы, ситуация вряд-ли у Марафона поменялась

6
Антон Патриарх Логвинов
По его словам, игра с 1000 одновременных пользователей вполне может иметь 20 тысяч уникальных игроков за день

А может и не быть. Косарь онлайна это ничто для подобных игр.

5
Пользователь ВКонтакте

Соглы // Марк Шаповаленко

3
Wing42
Джон Бакли считает, что игроки слишком часто используют показатели Steam для оценки популярности и состояния игр.

Червяку не нравится, что игроки видят реальную статистику проекта, настоящие цифры онлайна, оценки и отзывы пользователей. Горе то какое! Но, впрочем, ничего удивительного: почти все издатели и даже некоторые разработчики были бы рады держать все показатели втайне чтобы манипулировать своей аудиторией.

2
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