Глава Pocketpair заступился за Marathon - по его словам, игру незаслуженно критикуют из-за онлайна в Steam

Глава издательского направления Pocketpair и представитель Palworld Джон Бакли считает, что игроки слишком часто используют показатели Steam для оценки популярности и состояния игр.
По его словам, особенно заметно это было после падения онлайна Palworld с пиковых 2,1 млн одновременных игроков примерно до 500 тысяч. Тогда многие начали говорить о крупнейшем падении аудитории в истории, хотя полмиллиона игроков одновременно остаётся огромным показателем.
Бакли отметил, что Steam показывает только часть аудитории мультиплатформенных игр, а на количество одновременных игроков влияют время суток, обновления, продажи, проблемы с серверами и другие факторы. Поэтому снижение CCU само по себе ещё не говорит о том, что игра теряет аудиторию.
Он также считает, что правильнее было бы публиковать DAU — количество уникальных игроков за сутки. По его словам, игра с 1000 одновременных пользователей вполне может иметь 20 тысяч уникальных игроков за день.
Отдельно Бакли упомянул Marathon, который сейчас активно критикуют из-за показателей Steam. Он считает, что проект «тащат через грязь» из-за этих цифр, хотя они не дают полной картины происходящего.
При этом представитель Pocketpair ожидает, что вскоре похожая ситуация может возникнуть и вокруг Palworld. По его словам, когда онлайн игры опустится ниже очередной круглой отметки, пользователи наверняка снова начнут говорить о её «смерти», хотя один показатель Steam не способен объективно оценить состояние проекта.
ок, понято принято, 20000 игроков в день - это отличный показатель для проекта за несколько сотен миллионов долларов.
Так Стим это единственная платформа, где непрекрытый онлайн можно посмотреть, если бы на других платформах можно было это делать и оставлять отзывы, ситуация вряд-ли у Марафона поменялась
А может и не быть. Косарь онлайна это ничто для подобных игр.
Соглы // Марк Шаповаленко
Червяку не нравится, что игроки видят реальную статистику проекта, настоящие цифры онлайна, оценки и отзывы пользователей. Горе то какое! Но, впрочем, ничего удивительного: почти все издатели и даже некоторые разработчики были бы рады держать все показатели втайне чтобы манипулировать своей аудиторией.