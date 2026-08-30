Глава Pocketpair заступился за Marathon - по его словам, игру незаслуженно критикуют из-за онлайна в Steam

Глава издательского направления Pocketpair и представитель Palworld Джон Бакли считает, что игроки слишком часто используют показатели Steam для оценки популярности и состояния игр.

По его словам, особенно заметно это было после падения онлайна Palworld с пиковых 2,1 млн одновременных игроков примерно до 500 тысяч. Тогда многие начали говорить о крупнейшем падении аудитории в истории, хотя полмиллиона игроков одновременно остаётся огромным показателем.

Бакли отметил, что Steam показывает только часть аудитории мультиплатформенных игр, а на количество одновременных игроков влияют время суток, обновления, продажи, проблемы с серверами и другие факторы. Поэтому снижение CCU само по себе ещё не говорит о том, что игра теряет аудиторию.

Он также считает, что правильнее было бы публиковать DAU — количество уникальных игроков за сутки. По его словам, игра с 1000 одновременных пользователей вполне может иметь 20 тысяч уникальных игроков за день.

Отдельно Бакли упомянул Marathon, который сейчас активно критикуют из-за показателей Steam. Он считает, что проект «тащат через грязь» из-за этих цифр, хотя они не дают полной картины происходящего.

При этом представитель Pocketpair ожидает, что вскоре похожая ситуация может возникнуть и вокруг Palworld. По его словам, когда онлайн игры опустится ниже очередной круглой отметки, пользователи наверняка снова начнут говорить о её «смерти», хотя один показатель Steam не способен объективно оценить состояние проекта.