Хитрый ход: Bungie попросила журналистов отложить рецензии на Marathon до конца марта

Игрокам, которые все еще сомневаются в покупке шутера Marathon от Bungie, придется полагаться только на собственное мнение: на агрегаторе рецензий Metacritic у новинки пока пусто. Как выяснилось, это не случайность, а просьба самого издателя.

Студия Bungie обратилась к игровым изданиям с необычным запросом - повременить с публикацией финальных обзоров до выхода крупного контентного обновления, запланированного на вторую половину марта. Это подтверждает и ситуация на форумах ResetEra: один из популярных журналистов сообщил, что его издание не получило раннего доступа к серверам игры. Коллеги поддержали его, отметив, что даже рецензия IGN появится в окончательном виде только в конце месяца.

Решение Bungie задержать публикацию рецензий вызвало неоднозначную реакцию в сообществе. Часть геймеров считает, что критики должны иметь возможность выносить вердикты платному продукту сразу. Другие напоминают, что игры-сервисы постоянно меняются, и студия, вероятно, хочет, чтобы обозреватели оценили проект целиком, с учетом грядущих нововведений. Уже во второй половине марта в игре обещают добавить карту эндгейм-зоны, которая раскроет сюжетную линию, и рейтинговый режим для киберспортивной сцены.

Тем временем ранние показатели Marathon в Steam вызывают вопросы у наблюдателей. В день релиза 5 марта пик онлайна составил 88 тысяч человек, что не дотягивает до прогнозов. Во время недавнего стресс-теста игра собирала и 143 тысячи, однако к концу тестирования интерес заметно угас.

Скептики полагают, что нынешний онлайн отражает неуверенность аудитории, особенно учитывая ценник в $39,99. Однако те, кто все же рискнул купить игру, оценили ее довольно тепло. В настоящий момент рейтинг Marathon в Steam "Очень положительный". Пользователи хвалят знакомое по Destiny 2 плавное управление и перестрелки. Основные нарекания вызывает перегруженный интерфейс, на который жаловались еще со времен первых демо-версий.