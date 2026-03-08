Игроки громят рейтинг Marathon на Metacritic

Новый экстракшен-шутер Marathon от создателей Destiny столкнулся с волной негатива на агрегаторе рецензий Metacritic. Хотя у игры есть поклонники, ценящие интересный геймплей и уникальный стиль, множество пользователей занижают оценки, жалуясь на чрезмерную сложность. Основные претензии касаются "ужасно быстрого" времени уничтожения, которое не оставляет шансов казуальным игрокам, а также внезапных ботов UESC, убивающих персонажей за секунды.

Помимо геймплейных проблем, игроки критикуют техническое состояние проекта. Пользователей не устраивает отсутствие режима 120 FPS и нечитаемый интерфейс, хотя Bungie пообещала его доработать. Ситуацию усугубил недавний скандал с микротранзакциями, когда набор валюты за 10 долларов не позволял купить желаемый скин, а также просьба студии к критикам задержать рецензии до выхода всего контента, что фанаты расценили как попытку скрыть "незаконченный" продукт.

Отдельную волну недовольства выражают поклонники Destiny, считающие, что ресурсы Bungie стоило направить на поддержку их любимой игры. Хотя фанаты Marathon пытаются балансировать рейтинг оценками 10/10, а в Steam проект получил "очень положительные" отзывы, низкий пользовательский балл на Metacritic, скорее всего, останется с игрой навсегда, поскольку ревью-бомберы редко возвращаются, чтобы исправить свои негативные посты.