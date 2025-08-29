Игроки, которые будут тестировать Marathon каждый день в течение часа целых 30 дней, получат подарочную карту на $500

Маршрут Marathon был смещён на 2026 год из-за необходимости серьёзной переработки после того, как обвинения в плагиате стали последней каплей, закрывшей проблему на фоне других противоречий. С тех пор инсайдеры рисуют неутешительную картину, предполагая возможное отмены проекта и непоправимый ущерб для Bungie.

Однако новые разработки свидетельствуют о том, что шутер от первого лица, по крайней мере, на верном пути. Сообщается, что Bungie готовится к самым масштабным игровым тестам в рамках марафона, которые будут проходить в течение 30 дней подряд для избранных приглашённых игроков.

Кроме того, Sony обеспечивает стимулы для игроков, обещая вознаграждение в виде подарочной карты на 500 долларов для тех, кто будет играть не менее часа ежедневно во время игрового тестирования. Подготовка Bungie к самым масштабным этапам игровых тестов для Marathon доказывает, что проект далёк от отмены. Sony относится к нему вполне серьёзно, вопреки слухам.

Согласно The Game Post, Sony разослала избранным игрокам новое электронное письмо о дистанционном тестировании Marathon, который продлится месяц, с 8 сентября по 7 октября 2025 года. Bungie будет собирать отзывы, проводя ежедневные и еженедельные опросы среди участников тестирования.

Мы хотели бы пригласить вас принять участие в нашем 30-дневном тестировании! -Bungie.

По завершении исследования вы получите подарочную карту на 500 долларов на ваш выбор в качестве благодарности за потраченное время и отзыв.

Игроки, которые будут играть не менее часа с 15:00 до 19:00 по тихоокеанскому времени в будние дни и с 14:00 до 20:00 по тихоокеанскому времени в выходные получат подарочную карту на 500 долларов по своему выбору. Те, кто пройдёт только часть игрового теста, получат ограниченное вознаграждение.

В процессе разработки игра столкнулась со множеством проблем. Sony также уточняет, что запуск Marathon на 31 марта 2026 года. Однако эта дата может измениться в зависимости от хода разработки Marathon.

Несмотря на это, некоторые геймеры назвали награду отчаянным шагом Bungie по привлечению игроков к инвестированию в Marathon после того, как большая часть сообщества потеряла интерес.