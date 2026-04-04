ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Marathon 05.03.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
4.1 225 оценок

Игроки Marathon просят разработчиков ослабить дисбалансное оружие Biotoxic Disinjector

Extor Menoger Extor Menoger

В extraction-шутере Marathon от студии Bungie возникли серьезные проблемы с балансом из-за 1 мощного предмета. Жанр игры подразумевает высокую ценность экипировки, поэтому всего 1 несбалансированная пушка приводит к потере добычи стоимостью более 10000 долларов, которые навсегда исчезают из инвентаря.

Проблема напрямую связана с оружием Biotoxic Disinjector, которое выдается за победу над финальным боссом игры по имени The Compiler. Разработчики попытались совместить механику эвакуации с рейдовым контентом, где за сложные головоломки полагается ценная награда. Однако полученный предмет оказался слишком сильным. Данное оружие с уроном по площади позволяет 1 владельцу легко зачищать целые карты и уничтожать других игроков вместе с их дорогостоящим снаряжением.

Стримеры и профессиональные геймеры массово призывают авторов срочно ослабить характеристики винтовки. Пользователи отмечают, что текущее состояние Biotoxic Disinjector полностью разрушает игровой процесс на локации Cryo Archive и делает бессмысленным использование любого другого снаряжения. Геймеры считают этот предмет кнопкой для автоматической победы и предупреждают, что без вмешательства проект может лишиться огромной части аудитории в самые короткие сроки.

Обновления
30
8
Ваш комментарий
Искусственный интеллeкт
Игроки Marathon

да ладно? у этой игры есть игроки? 😮

14
Жора ВОР

Уже есть проблема в игре, это очень хорошие новости.

11
vegas99

Надо сначала заплатить и оформить подписку

saiditsme

Кто играл в дустан - не удивится.