Игроки Marathon просят разработчиков ослабить дисбалансное оружие Biotoxic Disinjector

В extraction-шутере Marathon от студии Bungie возникли серьезные проблемы с балансом из-за 1 мощного предмета. Жанр игры подразумевает высокую ценность экипировки, поэтому всего 1 несбалансированная пушка приводит к потере добычи стоимостью более 10000 долларов, которые навсегда исчезают из инвентаря.

Проблема напрямую связана с оружием Biotoxic Disinjector, которое выдается за победу над финальным боссом игры по имени The Compiler. Разработчики попытались совместить механику эвакуации с рейдовым контентом, где за сложные головоломки полагается ценная награда. Однако полученный предмет оказался слишком сильным. Данное оружие с уроном по площади позволяет 1 владельцу легко зачищать целые карты и уничтожать других игроков вместе с их дорогостоящим снаряжением.

Стримеры и профессиональные геймеры массово призывают авторов срочно ослабить характеристики винтовки. Пользователи отмечают, что текущее состояние Biotoxic Disinjector полностью разрушает игровой процесс на локации Cryo Archive и делает бессмысленным использование любого другого снаряжения. Геймеры считают этот предмет кнопкой для автоматической победы и предупреждают, что без вмешательства проект может лишиться огромной части аудитории в самые короткие сроки.