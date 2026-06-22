Игроки Marathon разбогатели быстрее, чем ожидала Bungie: студия ищет причину аномального наплыва лута

Второй сезон Marathon принёс Bungie неожиданную проблему. Если на старте игры многие жаловались на нехватку ценной добычи и медленный прогресс, то теперь ситуация изменилась на противоположную. Разработчики признали, что игроки начали получать слишком много редких предметов, а внутриигровая экономика оказалась под угрозой разбалансировки.

После запуска сезона проект столкнулся с традиционными техническими трудностями, однако последовавший бесплатный уикенд помог привлечь аудиторию. Дополнительный интерес вызвали новые активности, включая ночную версию карты Dire Marsh и режим Sponsored Survival, которые были тепло встречены сообществом.

Однако спустя несколько недель Bungie заметила необычную тенденцию. Согласно данным студии, средний уровень накопленного богатства игроков ко второй неделе сезона уже соответствует показателям 11–12 недель первого сезона. Иными словами, пользователи получают ресурсы и ценные предметы в разы быстрее, чем предполагалось изначальным балансом.

В опубликованном обращении разработчики объяснили, что на ситуацию повлияли сразу несколько факторов. Среди них — ошибки, связанные с гарантированным выпадением золотой добычи, а также особенности новых механик Sponsored Kits и режима Survival. Вместе они заметно ускорили прогресс и упростили накопление ценных ресурсов.

При этом Bungie признаёт, что источник проблемы до сих пор не установлен окончательно. Команда уже обнаружила баг, из-за которого редкий лут появляется значительно чаще запланированного, однако причины его возникновения пока остаются неизвестными. По словам разработчиков, подобное поведение системы не фиксировалось даже во время внутренних тестов.

Сейчас студия продолжает расследование и анализирует игровые данные. Ситуация выглядит необычной даже по меркам сервисных проектов: обычно разработчики пытаются ускорить прогресс игроков, тогда как Bungie оказалась в положении, когда ей приходится выяснять, почему пользователи внезапно начали богатеть слишком быстро.