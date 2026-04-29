Игроки в Marathon теряют терпение из-за постоянного спама гранатами, пока Bungie обещают все исправить

Спам гранатами остается одной из главных проблем в Marathon. Из-за отсутствия жестких лимитов (кроме вместимости самого рюкзака) игроки массово забрасывают друг друга взрывчаткой, что вызывает огромное недовольство сообщества.

Проблема стала особенно острой по мере того, как игроки освоили мету в таких режимах, как Cryo Archive. Игроки жалуются в X и на Reddit: в сети полно клипов, где бои проходят вообще без стрельбы — противников просто закидывают десятками флешетных гранат из-за укрытий и щитов. Геймеры предлагают ввести специальные слоты или «пояса» для гранат, чтобы хоть как-то ограничить их количество.

Разработчики из Bungie не оставили это без внимания и опубликовали официальный ответ:

«Сейчас в сообществе активно обсуждается, что это не очень хороший опыт — начинать бой только для того, чтобы попасть под шквал из десятков гранат. Мы планируем внести некоторые изменения в количество запасов и размеры стаков до конца сезона. Мы следим за общим использованием снаряжения и при необходимости внесем дополнительные корректировки».

Эта ситуация подчеркивает специфику жанра экстракшн-шутеров. Например, в Escape from Tarkov тоже нет лимита на гранаты, но там бросок несет огромный риск из-за того, что персонажа могут убить за секунду. В Marathon же щиты позволяют спамить гранатами почти безнаказанно.

Жесткий лимит на подбор предметов или снижение урона от взрывов могут сломать механику лутинга и сделать игру хуже. Поэтому решение Bungie изменить «размер стаков» (сделать так, чтобы гранаты занимали больше места в инвентаре) выглядит как самый разумный и сбалансированный компромисс.