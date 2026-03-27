Игровая пресса высоко оценила Marathon: проект получил 81 балл на Metacritic

Долгое ожидание рецензий на Marathon завершилось. По просьбе Bungie СМИ не спешили с выводами до релиза всего контента, но теперь финальные баллы расставлены. Итоги для амбициозного PvP-шутера на PS5, Xbox Series и ПК выглядят многообещающе, хотя и не без оговорок.

Профессиональное сообщество встретило игру тепло, обеспечив ей 80–81% на Metacritic. В то же время обычные пользователи оказались настроены скептически, выставив всего 5.8 балла. Такой контраст часто указывает на специфические геймплейные механики, которые пришлись по вкусу экспертам, но вызвали вопросы у массовой аудитории.

При этом в Steam ситуация выглядит иначе: проект собрал 86% одобрения и статус «очень положительно». Популярность шутера подкрепляется и цифрами — за последние 24 часа в Marathon одновременно сражались более 40 800 человек, подтверждая живой интерес к новому шутеру от студии Bungie.