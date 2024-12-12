"Им нужен был козёл отпущения": бывший глава разработки Marathon рассказал об истинных причинах своего увольнения

Бывший глава разработки Marathon Крис Барретт решил судиться с Sony и Bungie. Он уверен — его уволили только для того, чтобы не платить 45 миллионов долларов по контракту. А началось всё с того, что в начале года восемь сотрудниц пожаловались на поведение Барретта. По их словам, он флиртовал с ними, намекал на помощь с карьерным ростом и отправлял сообщения, явно выходящие за рамки рабочего общения. Правда, сам Барретт уверен — это просто предлог, а компании специально испортили его репутацию, заявив о каком-то «расследовании домогательств».
О самом расследовании ему сообщили в самый неподходящий момент — когда он взял отпуск из-за проблем с психическим здоровьем. На встречу с юристами Sony его позвали без предупреждения, что стоит взять адвоката. Да и никаких доказательств, включая те самые сообщения, ему не показали. Как говорит сам Барретт, его даже не спросили ни о домогательствах, ни о неприличных материалах, ни о дискриминации — просто потому, что никто его в этом и не обвинял. Через пару недель ему просто написали в Teams, что он якобы что-то серьёзно нарушил и будет уволен. Никаких объяснений, никакой возможности оправдаться — просто «до свидания». А потом ещё и слили в Bloomberg удобную для компаний версию событий.
И за этой историей скрывается кое-что поинтереснее. Покупка Bungie за 3,6 миллиарда долларов, похоже, стала для Sony настоящей головной болью. Студия не справлялась с планами, срывала сроки, а их новая игра Marathon, на которую возлагали большие надежды, вызвала у публики только негативные отзывы. Уволив Барретта «по уважительной причине», руководство убивало двух зайцев — экономило 45 миллионов и получало идеального козла отпущения за все проблемы с Marathon.
Но и это ещё не всё. В своём иске Барретт приоткрыл завесу над происходящим в Bungie. Оказывается, один из руководителей частенько приходил на работу пьяным и любил рассылать сотрудникам неприличные фотографии и истории из своей интимной жизни. А один из основателей студии и вовсе позволял себе откровенно сексистские и расистские шутки прямо на собраниях — например, про то, что «место женщины на кухне».
Сам Барретт говорит, что вся эта история сломала ему жизнь. Он не просто потерял огромные деньги — его публично высмеивали, от него отвернулись друзья, испортились отношения с семьёй. А главное — накрылась его мечта о собственной игровой компании. Казалось бы, для создателя нескольких хитовых игр это вполне реальная цель, но теперь об этом можно забыть.
Ни один бизнес не проживет и дня без козла отпущения.
Ничоси, гений.
на что не пойдут ради прибыли, вроде очевидно, но каждый раз умиляет)
разрабы в кранче у них до девушек настроение не стоит, но откуда такая бешенная цифра 45 лямов?)))
если лутануть 45 мильенов то девки сами полезут домогаться
Строго говоря одной правды на всех не бывает - она у каждого 'своя', и каждый по-своему прав. Ровно так же и с 'версиями событий'. И так уж повелось, что мировая история не знает случаев чтобы уволенный (выкинутый , если точнее) лестно отзывался о выкинувшей его конторе. В тексте есть интересный момент (если перевод точен) ; '' что он якобы что-то серьёзно нарушил и будет уволен'' . Вариация изложения событий явно в пользу чувака, а мне вот интересно что же именно он нарушил. Может там сидит таааакое.... о чём ему упоминать невыгодно. Да и детище его провалилось....Контракта ихнего я не видел, но сомневаюсь что в нём прописано выплатить ему 45 (!!!!!!!!!!) лямов за провал! Договора на такие, и гораздо меньшие суммы, составляются под минимальный риск компаний, с кучей оговорок и очень грамотными юристами. Это ни кулёк ирисок... В общем один Бог без греха, и принимать за чистую монету подобные дрязги не стоит.
Ээ.. какого фига?.. Я вообще-то зашёл почитать про следующую часть "Человека-муравья", т.к. этот типок на миниатюрной фотке был похож на чувака, который там снимается...
Кликбейт сраный... [лол]
Кстати да. Это что за работа такая, что за неё 45 миллионов платят?
Половина истории его нытьё чтобы надавить на жалость. Вторая может быть правдой