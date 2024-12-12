"Им нужен был козёл отпущения": бывший глава разработки Marathon рассказал об истинных причинах своего увольнения

Бывший глава разработки Marathon Крис Барретт решил судиться с Sony и Bungie. Он уверен — его уволили только для того, чтобы не платить 45 миллионов долларов по контракту. А началось всё с того, что в начале года восемь сотрудниц пожаловались на поведение Барретта. По их словам, он флиртовал с ними, намекал на помощь с карьерным ростом и отправлял сообщения, явно выходящие за рамки рабочего общения. Правда, сам Барретт уверен — это просто предлог, а компании специально испортили его репутацию, заявив о каком-то «расследовании домогательств».

О самом расследовании ему сообщили в самый неподходящий момент — когда он взял отпуск из-за проблем с психическим здоровьем. На встречу с юристами Sony его позвали без предупреждения, что стоит взять адвоката. Да и никаких доказательств, включая те самые сообщения, ему не показали. Как говорит сам Барретт, его даже не спросили ни о домогательствах, ни о неприличных материалах, ни о дискриминации — просто потому, что никто его в этом и не обвинял. Через пару недель ему просто написали в Teams, что он якобы что-то серьёзно нарушил и будет уволен. Никаких объяснений, никакой возможности оправдаться — просто «до свидания». А потом ещё и слили в Bloomberg удобную для компаний версию событий.

И за этой историей скрывается кое-что поинтереснее. Покупка Bungie за 3,6 миллиарда долларов, похоже, стала для Sony настоящей головной болью. Студия не справлялась с планами, срывала сроки, а их новая игра Marathon, на которую возлагали большие надежды, вызвала у публики только негативные отзывы. Уволив Барретта «по уважительной причине», руководство убивало двух зайцев — экономило 45 миллионов и получало идеального козла отпущения за все проблемы с Marathon.

Но и это ещё не всё. В своём иске Барретт приоткрыл завесу над происходящим в Bungie. Оказывается, один из руководителей частенько приходил на работу пьяным и любил рассылать сотрудникам неприличные фотографии и истории из своей интимной жизни. А один из основателей студии и вовсе позволял себе откровенно сексистские и расистские шутки прямо на собраниях — например, про то, что «место женщины на кухне».

Сам Барретт говорит, что вся эта история сломала ему жизнь. Он не просто потерял огромные деньги — его публично высмеивали, от него отвернулись друзья, испортились отношения с семьёй. А главное — накрылась его мечта о собственной игровой компании. Казалось бы, для создателя нескольких хитовых игр это вполне реальная цель, но теперь об этом можно забыть.