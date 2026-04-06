Имба под нож: Bungie ослабила самое разрушительное оружие в Marathon

Студия Bungie выпустила обновление для экстракционного шутера Marathon, в котором серьёзно ослабила одно из самых мощных оружий — Biotoxic Disinjector. Урон редкого «красного» экземпляра снизили сразу на 35%, чтобы сбалансировать игровой процесс.

По словам геймдиректора, оружие оказалось «слишком сильным» и доминировало в матчах. Особенно много жалоб вызывал режим гранатомёта: его снаряды отскакивали от стен и прилипали к врагам, позволяя буквально за секунды уничтожать целые отряды.

Получить Biotoxic Disinjector можно за победу над боссом The Compiler в эндгейм-зоне Cryo Archive. При этом после предыдущего патча доступ к этому противнику упростили, что сделало мощное оружие более распространённым и усилило проблему баланса.

Реакция сообщества на изменения в целом положительная, хотя часть игроков считает нерф недостаточным. В Bungie уже заявили, что продолжат следить за ситуацией и при необходимости внесут дополнительные корректировки, чтобы сохранить честную конкуренцию.