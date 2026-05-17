Количество активных игроков в Marathon на Steam упало ниже показателей Destiny 2

В последние выходные Bungie столкнулась с неприятной статистикой: её новый PvPvE-шутер Marathon на платформе Steam опустился ниже показателей собственной девятилетней Destiny 2. Через два с половиной месяца после релиза игра продолжает терять аудиторию, несмотря на громкое имя разработчика и поддержку издателя Sony.

В воскресенье, 17 мая 2026 года, количество одновременных игроков Marathon в Steam составило в пике 12 560 человек, а в моменте опускалось до 5 000 активных пользователей. В то же время Destiny 2, выпущенная ещё в 2017 году, показала дневной пик в 13 146 игроков и удерживала около 6 500 активных пользователей. Это первый случай, когда новая игра студии уступила место своей старейшей live-service франшизе.

С момента запуска 5 марта Marathon потеряла около 86% своей аудитории: с пиковых 88 337 одновременных игроков в день выхода до текущих значений. За два месяца падение оказалось более стремительным, чем у многих конкурентов в жанре extraction-шутеров.

Несмотря на преимущественно положительные отзывы в Steam (около 84% положительных рецензий) и хвалебные оценки визуального стиля и стрельбы, Marathon столкнулась с рядом системных проблем:

Высокий порог входа : сложная механика выживания и необходимость инвестировать десятки часов для освоения игровых систем.

: сложная механика выживания и необходимость инвестировать десятки часов для освоения игровых систем. Жанровая нишевость : классический формат extraction shooter с полной потерей прогресса при гибели.

: классический формат extraction shooter с полной потерей прогресса при гибели. Критика на старте : запутанный интерфейс, слабый PvE-контент на релизе и цена в 40 долларов, которая, по мнению части игроков, не соответствует объёму контента.

: запутанный интерфейс, слабый PvE-контент на релизе и цена в 40 долларов, которая, по мнению части игроков, не соответствует объёму контента. Платформенная зависимость: по данным аналитиков, около 70% аудитории Marathon сосредоточено на ПК, а на Xbox Series X|S игра опустилась ниже 100-й позиции в чартах.

Bungie отреагировала на падение интереса развёрнутой дорожной картой. Второй сезон, получивший название Nightfall, стартует 2 июня 2026 года. Ключевые нововведения включают:

Первое полное обнуление прогресса : сброс уровня бегуна, ранга, внутриигровой валюты и инвентаря. Игроки сохранят только косметические предметы, достижения и кодексы.

: сброс уровня бегуна, ранга, внутриигровой валюты и инвентаря. Игроки сохранят только косметические предметы, достижения и кодексы. Экспериментальные PvE-режимы : в середине сезона появится кооперативный режим без участия других игроков, а также гибридный плейлист с акцентом на PvE и лёгким присутствием PvP. Эти режимы рассматриваются как временные эксперименты для привлечения более широкой аудитории.

: в середине сезона появится кооперативный режим без участия других игроков, а также гибридный плейлист с акцентом на PvE и лёгким присутствием PvP. Эти режимы рассматриваются как временные эксперименты для привлечения более широкой аудитории. Новый контент : зона Night Marsh (ночная версия существующей локации), оборонительный облик бегуна Sentinel, новое оружие, система кастомизации характеристик бегуна The Cradle и ускоренное развитие фракций.

: зона Night Marsh (ночная версия существующей локации), оборонительный облик бегуна Sentinel, новое оружие, система кастомизации характеристик бегуна The Cradle и ускоренное развитие фракций. Долгосрочная перспектива: в планах — сезоны 3, 4 и 5, которые будут посвящены улучшению онбординга новичков, углублению механик extraction-режима и объединению PvP, PvE и гибридных режимов в единую экосистему.

Провал стартовых показателей Marathon обернулся для Sony финансовыми потерями — компания была вынуждена списать около 766 миллионов долларов, связанных с инвестициями в Bungie. Однако сама студия демонстрирует настойчивость: гейм-директор Джо Циглер прямо заявил, что они видят будущее игры в «годах», а не в краткосрочной перспективе. Вопрос в том, сможет ли фундаментальная смена курса с PvPvE на кооперативный PvE привлечь новых игроков и удержать старую базу. Обнуление прогресса всегда рискованно, а экспериментальные режимы пока остаются временными. Bungie предстоит трудный выбор: либо окончательно трансформировать Marathon в более доступный кооперативный шутер, либо принять его нишевую природу и мириться со скромными, но стабильными цифрами.