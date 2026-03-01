Количество игроков Marathon в Steam упало более чем на 50% всего за один день

До запуска Marathon осталось всего несколько дней, и сейчас на всех платформах идет открытое бета-тестирование. Несмотря на негативные отзывы о прошлогодней игре, шутер от Bungie, посвящённый эвакуации, сумел привлечь к себе внимание, даже войдя в топ-10 бестселлеров Steam.

Однако, даже после значительных улучшений, достигнутых в ходе первоначального тестирования в 2025 году, Marathon по-прежнему испытывает трудности с поддержанием достаточного количества игроков во время пикового сезона и потерял половину своих игроков со вчерашнего дня.

В настоящее время у Marathon 33 000 одновременных игроков в Steam, что более чем на 50% меньше, чем 76 000 игроков днём ​​ранее. Пиковое количество одновременных пользователей шутера от Bungie достигло 143 000 во время пикового сезона три дня назад, но игра не смогла удержать игроков после первоначального наплыва.

Кроме того, на второй день количество игроков Marathon сократилось на 47,5%, и с тех пор игра неуклонно падает. Игра также не смогла приблизиться к пику открытого бета-тестирования Arc Raiders, которое достигло почти 190 тысяч пользователей за этот период.

Причиной спада Marathon может быть также то, что прогресс, достигнутый в ходе интенсивного тестирования серверов, не переносится в полную версию игры, а значит, нет стимула продолжать играть. Однако эти цифры не являются большим плюсом перед запуском игры от Bungie 5 марта.

Хотя отзывы не были такими плохими, как на Concord, как многие и предсказывали, игроки критиковали пользовательский интерфейс Marathon, называя его неудобным и сложным для понимания.