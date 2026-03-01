Количество игроков Marathon в Steam упало более чем на 50% всего за один день

До запуска Marathon осталось всего несколько дней, и сейчас на всех платформах идет открытое бета-тестирование. Несмотря на негативные отзывы о прошлогодней игре, шутер от Bungie, посвящённый эвакуации, сумел привлечь к себе внимание, даже войдя в топ-10 бестселлеров Steam.
Однако, даже после значительных улучшений, достигнутых в ходе первоначального тестирования в 2025 году, Marathon по-прежнему испытывает трудности с поддержанием достаточного количества игроков во время пикового сезона и потерял половину своих игроков со вчерашнего дня.
В настоящее время у Marathon 33 000 одновременных игроков в Steam, что более чем на 50% меньше, чем 76 000 игроков днём ранее. Пиковое количество одновременных пользователей шутера от Bungie достигло 143 000 во время пикового сезона три дня назад, но игра не смогла удержать игроков после первоначального наплыва.
Кроме того, на второй день количество игроков Marathon сократилось на 47,5%, и с тех пор игра неуклонно падает. Игра также не смогла приблизиться к пику открытого бета-тестирования Arc Raiders, которое достигло почти 190 тысяч пользователей за этот период.
Причиной спада Marathon может быть также то, что прогресс, достигнутый в ходе интенсивного тестирования серверов, не переносится в полную версию игры, а значит, нет стимула продолжать играть. Однако эти цифры не являются большим плюсом перед запуском игры от Bungie 5 марта.
Хотя отзывы не были такими плохими, как на Concord, как многие и предсказывали, игроки критиковали пользовательский интерфейс Marathon, называя его неудобным и сложным для понимания.
Просто представьте, сколько бабла и человекочасов было влито в эту доильню.
Ради этого Sony купила Bungie за 3.6 миллиарда баксов. И ещё их дружков из Firewalk Studios за неназванную сумму. Плюс в Concord влили ещё 200-400 лямов.
Пока все травят Xbox, игровое подразделение Sony трещит по швам и разрушается изнутри, в то время, как фанаты Playstation успокаивают себя, что одной синглплеерной игры в год им достаточно.
Тонущий корабль в виде Bungie не сравним с Activision Blizzard King и такими активами, как Call of Duty, Diablo, Overwatch, Warcraft, Candy Crush и Hearthstone.
Бобби Котик пытался качать перед Майками права, а они просто взяли и выкупили его контору.
Для Playstation 3.6 миллиарда - это крайне ощутимая сумма на фоне рентабельности в 8.7%, дефицита памяти и неудач на рынке игросервисов.
Одно непонятно, как это вообще могло привлечь столько людей.
На хайпе. Каждый пошел потыкать карандашом в эту нечту, нюхнул и бросил.
Ну или как говорил один персонаж "теперь я обязан купить эту игру, ведь на нее ругался и наплевал сам Нерд".
Не людей, а тупых пиндосов, которые в детстве играли в одноименную игру на компьютерах Apple(да, Marthon это изначально нечто вроде "Вольфа 3Д" на "Макинтошах").
Так игра ж никому не нужное ховно. Ладно б ещё фритуплей было, но покупать такое.
Думаю после текущей открытой бэты процентов 70 предзаказов было зарефанднуты
Компания Sony не сможет получить огромную аудиторию, потому что не умеют последнее время делать видеоигры. Я так думаю, что будет провал Marathon.
Последнее время компания Sony начала внедрять ЛГБT-активистов в свои правила, вот поэтому такие плохие персонажи получаются.
И еще сейчас фанаты готовы на все, даже поставить свою пятую точку, что такие игры выходили.
Пусть компания Сони собирают свои вещи и уходят из Стим. Они больше там не нужны.
1) Заблокировали аккаунты Psn. За просто так у честный потребителей.
2) заблокировали продажи в 180 странах мира ( через 1,5 года решили разблокировать продажи потому что они облажались и не смогли сделать лаунчер на пк.)
3) заблокировали игру Призрак Цусимы ( через пол года потом разблокировали продажи)
4) провал за провалами онлайн игр ( 932 млн. долларов было потрачено на онлайн игр ) ПОЗОР!!!!
5) Ждите что нибудь еще от них.
единственное, что их может спасти, это бладборн на ПК , остальное не спасет =) они уже в собственном г тонут
Мультивселенная конкорд схлопывается
Еще 4 будет, пока рано хоронить
Я вот сыграл сегодня в демку, ну как всегда обычный экстракшн шутер, мне такое вообще не нравится. Чего такая мода пошла на этот жанр даже не знаю, чуть ли не каждый стал клепать шутеры в этом жанре
Так это каждый раз, когда выходит какой нибудь интересный жанр - первая игра выстреливает, остальные тоже хотят на халяву срубить бабла, до этого также было с пабг, когда батл рояли пачками все клепали, форточка тоже как игра сервис до сих пор у всех издателей в одном месте зудит...
Все хотят повторить путь Буяныча, за четыре копейки пачку пельменей произвести мировой бренд 😁
Удивительно))
Неудивительно, что удивительно )
Сегодня с другом попробовали эту муть и вот...
Какой же это визуальный ужас... в игре из хорошего это стильная загрузка и все. Мир сделан, как будто его ИИ придумал, а эти персонажи... мусор, а не игра
Что там дальше Fairgames? Там ролик такой,что её сразу зарыть хочется. Представьте,сколько можно было сделать мощных ,повесточных эксклюзивов на деньги,которые сейчас Сони сливает на сервисы.)
Есть же жанр Souls-like, пора вводить новый жанр Concord-like. Увидел в тэгах и обходишь десятой дорогой не тратя впустую время!