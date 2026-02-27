Конкуренция дала о себе знать: в чате Marathon какое-то время цензурилось название игры Arc Raiders

Во время открытого стресс-тестирования шутера Marathon от Bungie игроки обнаружили курьезную ситуацию: текстовый чат игры начал цензурить название другого популярного проекта - Arc Raiders. Внимание на проблему обратил стример Lirik. В опубликованном им клипе было видно, что при попытке написать в чате слова Arc Raiders или просто Raiders они заменялись на символы "#". При этом другие названия игр, такие как Destiny, Call of Duty или Escape From Tarkov, отображались нормально.

Журналисты PC Gamer проверили информацию и подтвердили, что цензура действительно имела место. Позже ошибка была оперативно и тихо исправлена - слова перестали блокироваться. Bungie пока официально не комментировала ситуацию, но представители игры в соцсетях назвали Arc Raiders "потрясающей игрой", когда пользователи указали на неполадку.

Однако за технической ошибкой сложно не заметить остроту конкурентной борьбы: Arc Raiders сегодня представляет собой едва ли не главного соперника Marathon в жанре экстракшен-шутеров. Именно успех игры от Embark Studios, по признанию самих разработчиков из Bungie, заставил их пересмотреть дизайн собственного проекта и внести масштабные изменения в геймплей. В этом контексте срабатывание фильтра выдало то, о чем принято умалчивать в официальных релизах: Marathon не просто выходит на рынок, а вступает в прямую схватку за внимание игроков с конкурентом, чье название теперь, пусть и по ошибке, пытались стереть из чата.