Кто-то захотел насолить разработчикам? Геймплейный трейлер Marathon стал жертвой непонятного страйка на YouTube

С YouTube-канала шутера Marathon внезапно исчез геймплейный трейлер игры. Официально заявлено, что претензию на видео якобы подала Warner Music Group. Но тут многие засомневались — с чего бы Bungie, которая при малейшем поводе сама всех по судам таскает, вдруг стала использовать музыку без лицензии? Не похоже это на них. В сети даже появилась теория, что какой-то разочарованный фанат просто выдумал жалобу, чтобы насолить разработчикам.

А может, во всём виновата автоматика. Ничего удивительного — создатели роликов на YouTube постоянно жалуются, что системы вроде той, что использует WMG, блокируют даже те видео, где нет ни намёка на чужие материалы.

Скорее всего, довольно скоро ролик вернут на место, и всё это — просто досадное недоразумение.