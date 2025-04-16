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Marathon 23.09.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
5 46 оценок

Кто-то захотел насолить разработчикам? Геймплейный трейлер Marathon стал жертвой непонятного страйка на YouTube

Lunersun Lunersun

С YouTube-канала шутера Marathon внезапно исчез геймплейный трейлер игры. Официально заявлено, что претензию на видео якобы подала Warner Music Group. Но тут многие засомневались — с чего бы Bungie, которая при малейшем поводе сама всех по судам таскает, вдруг стала использовать музыку без лицензии? Не похоже это на них. В сети даже появилась теория, что какой-то разочарованный фанат просто выдумал жалобу, чтобы насолить разработчикам.

Bungie показала геймплейный трейлер шутера Marathon - релиз в сентябре

А может, во всём виновата автоматика. Ничего удивительного — создатели роликов на YouTube постоянно жалуются, что системы вроде той, что использует WMG, блокируют даже те видео, где нет ни намёка на чужие материалы.

Скорее всего, довольно скоро ролик вернут на место, и всё это — просто досадное недоразумение.

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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
MNM 777
5
OPen man

шапку не туда прилепил.выглядит как будто Геральт и есть сосоня которая сделала ведьмака и всем указывает как надо делать. нужна жирная ряха элой с шапкой сосноли. и ей уже Геральт говорит.

Danny Lamb

Сравнения Марафона с Конкордом некорректны.

Марафон не будет обладать большим ценником на старте (у игры его пока что нет). У игры шикарный артдирекшен. За игру отвечают bungie и они имеют опыт в мультиплеерных экшенах. У игры нет привязки PSN и лока по регионам, как это любит делать Sony -- это уже сказали. У игры вообще нет упоминания Sony в издателях.

И да, Марафон -- это PVE+PVP extraction-шутер с лутованием. Конкорд -- это классический team deathmatch.

1
NargrubWal

Очередной гейский шутер, для неопределившихся.

1
ОТСТУПНИК Style

почему разрабы уверены что народ захочет играть за таких уродов

1
-zotik-

Пиар вот кто хотел

1
Azimut zvuk

Это шутер про воставшего из (з)ада?