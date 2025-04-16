Кто-то захотел насолить разработчикам? Геймплейный трейлер Marathon стал жертвой непонятного страйка на YouTube

С YouTube-канала шутера Marathon внезапно исчез геймплейный трейлер игры. Официально заявлено, что претензию на видео якобы подала Warner Music Group. Но тут многие засомневались — с чего бы Bungie, которая при малейшем поводе сама всех по судам таскает, вдруг стала использовать музыку без лицензии? Не похоже это на них. В сети даже появилась теория, что какой-то разочарованный фанат просто выдумал жалобу, чтобы насолить разработчикам.
А может, во всём виновата автоматика. Ничего удивительного — создатели роликов на YouTube постоянно жалуются, что системы вроде той, что использует WMG, блокируют даже те видео, где нет ни намёка на чужие материалы.
Скорее всего, довольно скоро ролик вернут на место, и всё это — просто досадное недоразумение.
шапку не туда прилепил.выглядит как будто Геральт и есть сосоня которая сделала ведьмака и всем указывает как надо делать. нужна жирная ряха элой с шапкой сосноли. и ей уже Геральт говорит.
Сравнения Марафона с Конкордом некорректны.
Марафон не будет обладать большим ценником на старте (у игры его пока что нет). У игры шикарный артдирекшен. За игру отвечают bungie и они имеют опыт в мультиплеерных экшенах. У игры нет привязки PSN и лока по регионам, как это любит делать Sony -- это уже сказали. У игры вообще нет упоминания Sony в издателях.
И да, Марафон -- это PVE+PVP extraction-шутер с лутованием. Конкорд -- это классический team deathmatch.
Очередной гейский шутер, для неопределившихся.
почему разрабы уверены что народ захочет играть за таких уродов
Пиар вот кто хотел
Это шутер про воставшего из (з)ада?