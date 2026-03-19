Лёд тронулся: Marathon получает мрачное эндгейм-испытание Cryo Archive

Bungie представила запускной трейлер дополнения Cryo Archive для Marathon. Новый эндгейм-контент станет доступен уже 20 марта 2026 года и предложит игрокам серьёзное испытание.

События развернутся на борту заброшенного корабля UESC Marathon. Игрокам предстоит исследовать запутанные коридоры, решать сложные головоломки, напоминающие рейдовые механики, и добраться до семи замороженных хранилищ. За ними скрывается таинственная сущность, которой опасается даже сама UESC.

Marathon — это extraction-шутер с элементами выживания, действие которого происходит на колонии Тау Кита IV. Игроки берут на себя роль «Бегунов», действуя в одиночку или в команде, а иногда — вступая во временные союзы через proximity-чат.

Геймплей сочетает исследование, сбор ресурсов и напряжённые PvPvE-столкновения с другими игроками и ИИ. Cryo Archive расширит возможности эндгейма, добавив новые испытания для самых опытных игроков.