Marathon будет чистокровным Extraction-шутером - c 2023 года концепт PvP проекта практически не поменялся

Разве что теперь по словам инсайдеров и датамайнеров, Bungie отказалась от кастомных персонажей в угоду классам. Основная фишка нового развивающегося жанра шутеров — повышенная реиграбельность, мотивация играть ради наград и перманентная смерть вашего персонажа.

Как выглядит геймплейный цикл Marathon? Вы находитесь в лобби, собирая своего персонажа к вылазке, а затем уже в игре собираете редкий лут и вывозите его из карты, попутно выполняя уникальные для матча задания. На самом деле это напоминает еще и «Тёмную Зону» из The Division, где вы также можете предать своих тиммейтов и вывезти лут в одиночку. Marathon позволит делать и такие подлянки.

Если верить Тому Хендерсону, то в игре суммарно будет 3 больших карты, на которых и будет проходить весь движ в плане перестрелок.

Однако Marathon будет существенно отличаться от других конкурентов, засчет:

Уникальной системы повреждений, также учитывающей и запас кислорода в костюме солдатов. Если выстрелить в уязвимые места по противнику, то у него можно снизить запас кислорода. Также есть и другие повреждения, вызывающие контузию и дизориентацию у персонажа.

Новой системы перков и аугментаций, открывающих новые способности для персонажа. Например, игроки смогут использовать ночное зрение или помечать противников через всю карту.

Кроме того, кислород также одна из фишек игры, которая постепенно заканчивается. Игроки могут пополнять запасы во время матча или покупать расходники, однако похоже, что затягивать матчи все равно не получится.

Будем надеяться, что новый проект Bungie действительно предложит что-то уникальное и интересное. Пресса уже поиграла в проект на закрытой презентации и осталась прямо в восторге.

Остальные смертные смогут увидеть геймплей лишь 12 апреля в 20:00 по МСК, когда Sony проведет по игре отдельную презентацию.