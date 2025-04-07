Marathon будет чистокровным Extraction-шутером - c 2023 года концепт PvP проекта практически не поменялся

Разве что теперь по словам инсайдеров и датамайнеров, Bungie отказалась от кастомных персонажей в угоду классам. Основная фишка нового развивающегося жанра шутеров — повышенная реиграбельность, мотивация играть ради наград и перманентная смерть вашего персонажа.
Как выглядит геймплейный цикл Marathon? Вы находитесь в лобби, собирая своего персонажа к вылазке, а затем уже в игре собираете редкий лут и вывозите его из карты, попутно выполняя уникальные для матча задания. На самом деле это напоминает еще и «Тёмную Зону» из The Division, где вы также можете предать своих тиммейтов и вывезти лут в одиночку. Marathon позволит делать и такие подлянки.
Если верить Тому Хендерсону, то в игре суммарно будет 3 больших карты, на которых и будет проходить весь движ в плане перестрелок.
Однако Marathon будет существенно отличаться от других конкурентов, засчет:
- Уникальной системы повреждений, также учитывающей и запас кислорода в костюме солдатов. Если выстрелить в уязвимые места по противнику, то у него можно снизить запас кислорода. Также есть и другие повреждения, вызывающие контузию и дизориентацию у персонажа.
- Новой системы перков и аугментаций, открывающих новые способности для персонажа. Например, игроки смогут использовать ночное зрение или помечать противников через всю карту.
- Кроме того, кислород также одна из фишек игры, которая постепенно заканчивается. Игроки могут пополнять запасы во время матча или покупать расходники, однако похоже, что затягивать матчи все равно не получится.
Будем надеяться, что новый проект Bungie действительно предложит что-то уникальное и интересное. Пресса уже поиграла в проект на закрытой презентации и осталась прямо в восторге.
Остальные смертные смогут увидеть геймплей лишь 12 апреля в 20:00 по МСК, когда Sony проведет по игре отдельную презентацию.
Да сколько можно уже эту дичь плодить? Ещё и релиз на ARC Raiders (точно такая же шляпа) совпадает. Походу просто бабло отмывают.
Просто возьмите свои готовые текстурки с модельками и сделайте нормальную игру, либо сливайте их в виде ассетов, потому что клоны Эксайл Мода в 2к25 году — это нонсенс.
Понял. Можно пропускать.
Что опять не нравится
Сам жанр. ездушный, безсюжетный проект по отмыванию бабла
"Пресса уже поиграла в проект на закрытой презентации и осталась прямо в восторге" ага, эти ребята,как и кинокритики,просто маркетинговый придаток,им не верят даже дети.)
Ну так был же, относительно недавно, громкий случай, когда журналист негативно высказался о игре после пресс-показа, после чего его абсолютно везде добавили в чёрный список.
Да и раньше такое постоянно было, вспомни того же чувака, который создал Гиант Бомб после того, как его выперли из Гейм Спота
Ну... Конкурентов с таким концептом... ладно, игр с таким концептом достаточно, вот только все они около-дохлые, и потому их ведь нельзя назвать прямо уж конкурентами?
Даст ли отсутствие конкуренции игре фору в жизнеспособности? - частно это, imho, не даст, ибо и у всех остальных дохлятин были такие же условия - не помогло.