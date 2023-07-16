Marathon: Эндрю Уиттс, ведущий дизайнер мультиплеера Halo Infinite, перешел в Bungie ©

Эндрю Уиттс, ранее занимавший пост главного дизайнера мультиплеера Halo Infinite, недавно перешел в Bungie для работы над Marathon - нового многопользовательского шутера, имеющего прочную связь с давней франшизой студии.

Уиттс и дальше продолжает работать по своей специализации, а именно геймдизайном исключительно мультиплеерных проектов. В этой области он показал высокий профессионализм, который он вновь применит при разработке Marathon.

Marathon относится к старой франшизе Bungie, которая была создана в числе ранних проектов студии как игра для Mac, однако, в новой инкарнации игра будет значительно переработана, так как по своей структуре она является мультиплатформенной, а значит, не будет эксклюзивом для консоли PlayStation.

Marathon - новый проект Bungie, анонсированный во время недавно прошедшей PlayStation Showcase и стал одним из многочисленных проектов живого сервиса, находящихся в разработке в PlayStation Studios. Принимая во внимание опыт Bungie, можно предположить, что это один из самых крупных, если не самый крупный, из подобных проектов, находящихся в разработке у Sony.