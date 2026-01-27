Marathon меняет тон: новый трейлер Bungie вернул оптимизм фанатов

Bungie продолжает продвижение возрождённой франшизы Marathon, и свежий трейлер заметно повлиял на настроение сообщества. Если на старте анонса вокруг проекта преобладал скепсис, то теперь под новыми материалами всё чаще появляются положительные отзывы. Игроки отмечают, что студия начала двигаться в правильном направлении и, похоже, всерьёз взялась за работу над ошибками.

Изначально кампания Marathon складывалась непросто. Поклонники критиковали выбранный вектор развития, указывали на спорные решения и опасались, что Bungie утратит свой статус одного из лидеров жанра шутеров. Однако разработчики не стали игнорировать реакцию аудитории. Релиз был перенесён, команда активнее подключилась к тестам и начала учитывать обратную связь, корректируя ключевые элементы проекта.

Новый трейлер не демонстрирует полноценный геймплей, делая акцент на атмосфере и одном из классов персонажей, но даже этого оказалось достаточно, чтобы изменить тон обсуждений. В комментариях всё чаще звучит осторожный оптимизм: часть игроков признаётся, что снова ждёт Marathon и хочет лично проверить, сможет ли Bungie довести идею до ума.

Вопрос о возвращении «королей шутеров» по-прежнему остаётся открытым. Marathon ещё предстоит многое доказать, но если текущая тенденция сохранится, у PlayStation может появиться не просто громкий проект, а действительно заметный шутер, способный занять своё место среди крупных релизов жанра.