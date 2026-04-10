Marathon обошлась разработчикам более чем в 200 миллионов долларов

По данным журналиста Пола Тасси из Forbes, бюджет разработки шутера Marathon от студии Bungie превысил 200 миллионов долларов и, вероятно, приблизился к 250 миллионам. При этом в указанную сумму не входят расходы на дальнейшую поддержку игры и создание нового контента.

Экшен-шутер в жанре extraction вышел чуть больше месяца назад и доступен на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК через Steam. Согласно статистике, основная аудитория проекта играет именно на компьютерах — около 70% пользователей приходится на Steam.

Среднее время, проведённое игроками в версии для ПК, составляет примерно 28 часов. При этом около 22% пользователей провели в игре более 50 часов, а 7% игроков уже преодолели отметку в 100 часов игрового времени.

По данным сервиса Steam, текущий пик одновременных игроков составляет около 20 тысяч человек. Для сравнения, максимальный показатель после релиза достигал 88 тысяч, а во время бесплатного тестового события Server Slam — 143 тысячи. Сейчас игра занимает примерно 77-е место по ежедневной активности пользователей Steam.

На платформе Xbox показатели скромнее — там Marathon находится примерно на 106-й позиции среди самых популярных игр.

Несмотря на опасения части сообщества, что проект может повторить судьбу некоторых неудачных сервисных игр, разработчики уверяют, что поддержка будет долгосрочной. В Bungie заявили, что намерены развивать Marathon на протяжении многих лет, постепенно улучшая различные элементы игры и выпуская новый контент.