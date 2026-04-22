Marathon получила 20% скидку спустя несколько недель после релиза

Многопользовательский шутер Marathon от Bungie начал продаваться со скидкой всего через несколько недель после выхода. Игра появилась на рынке 5 марта 2026 года, а уже примерно через семь недель разработчики запустили первую акцию со снижением цены.

Сейчас проект можно приобрести дешевле примерно на 20%. Предложение действует в цифровых магазинах Steam, Xbox Store и PlayStation Store, хотя доступность акции может отличаться в зависимости от региона.

Решение о снижении стоимости многие игроки связывают с заметным уменьшением интереса к игре. По словам пользователей, спустя короткое время после релиза онлайн начал снижаться, а часть аудитории перестала возвращаться в игру.

Особенно активно ситуацию обсуждают поклонники extraction-шутеров — жанра, на который ориентирован Marathon. Они отмечают, что после первых недель геймплея становится заметно, что проекту не хватает разнообразия. Игроки жалуются на ограниченное количество контента и повторяющиеся активности, из-за чего мотивация продолжать играть быстро снижается.

В сообществе считают, что временная скидка вряд ли сможет существенно изменить ситуацию. По мнению игроков, вернуть интерес аудитории смогут только крупные обновления, новые режимы и дополнительные игровые возможности.